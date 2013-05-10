Acun Ilıcalı'ya suikast davasında 34 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay önce İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında El Kaide üyesi olduğu iddia edilen 12 şüpheli yaklaşık 22 kilo A-4 patlayıcı madde ile gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklanmış 5 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

67 sayfalık iddianame hazırlandı

Terörle mücadele soruşturmalarında görevli savcı Ayhan Bedirhan tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Savcı Bedirhan'ın hazırladığı 67 sayfalık iddianamede El Kaide terör örgütünün kuruluşu, yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler verildi.

Selahattin Günday'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, şifreli klasörlerde Acun Ilıcalı ve Adnan Oktar'ın ev ve iş yerlerine ait kroki ile, Koç Müzesi, Amerikan Büyükelçiliği ve Balat'ta bir sinagogun krokileri çıktığı ifade edildi. Şifreli klasörlerde Acun Ilıcalı'nın ev krokisi iddianamede operasyon kapsamında ele geçirilen bilgisayarlardaki şifreli klasörlerin bilişim uzmanları tarafından çözüldüğü anlatıldı.

Acun'un evinde keşif

Sanıkların ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın iki ayrı evinde ve iş adresinde keşifler yaptığı belirtilen iddianamede bilgisayarlarda Ilıcalı'nın evi ve iş yerine ait fotoğrafların da olduğu anlatıldı. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın evine ait kroki ve fotoğraflarında olduğu bilgisayarlarda örgüt üyelerinin Koç Müzesi, Amerikan Büyükelçiliği ve Balat'ta bir sinagog'a ait internet üzerinden ulaşılan krokilerinde bulunduğu belirtildi.

34 yıla kadar hapis istemi

İddianamede 7'si tutuklu 12 şüpheli hakkında El Kaide terör örgütüne üye olmak, Patlayıcı madde bulundurmak, Resmi belgede sahtecilik suçlarından 15 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame Başsavcı vekili Oktay Erdoğan'ın onayının ardından İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.