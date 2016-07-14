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Acun Ilıcalı'nın, Zeynep Ilıcalı'ya ödeyeceği nafaka belli oldu

Acun Ilıcalı çocuklarına aylık 75 bin, boşandığı eşine de aylık 75 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira iştirak nafakası ödeyecek

14 Temmuz 2016 01:15

Acun Ilıcalı ile 13 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı önceki gün Şile Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Ilıcalı'nın çocuklarına aylık 75 bin, boşandığı eşine de aylık 75 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira iştirak nafakası ödemesi karara bağlandı.

Çiftin avukatlarıyla birlikte katıldığı duruşma, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hâkimin, “Boşanmakta kararlı mısınız” sorusuna Acun ve Zeynep Ilıcalı anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini söylemesi üzerine hâkim, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

NTV'nin haberine göre, boşanma protokolüne göre mahkeme, 12 ve 9 yaşındaki çocukların velayeti anne Zeynep Ilıcalı’ya verdi. Acun Ilıcalı çocuklarına aylık 75 bin, boşandığı eşine de aylık 75 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

Zeynep Ilıcalı’nın çocuklarıyla oturduğu ev kendisinde kalacak. Acun Ilıcalı ayrıca Miami, Bodrum, Beykoz ve Zorlu Center’daki evlerini de Zeynep Ilıcalı’ya bıraktı.

İlk duruşmada boşanan Acun ve Zeynep Ilıcalı birbirlerinden tazminat talebinde bulunmayacak.

 

 

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