Acun Ilıcalı'dan 'Enes Kanter' kararı

NBA'in resmi yayıncısı olan TV8 ve TV8,5'un sahibi Acun Ilıcalı, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Enes Kanter'in maçlarını yayınlamama kararı aldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, TV8 ve TV8,5'un sahibi olan Acun Ilıcalı, NBA takımlarından Oklahoma City Thunder forması giyen Enes Kanter'in Minnesota Timberwolves ve Miami Heat'e karşı oynadığı mücadeleleri canlı olarak yayınlamadı.

NBA'in resmi yayıncısı olan Ilıcalı'nın Gülen cemaati ile yakınlığıyla bilinen Enes Kanter'e ekranında yer vermek istemediği için böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.



Öte yandan konuyla ilgili olarak TV8'den resmi bir açıklama gelmedi.

Enes Kanter'den Acun Ilıcalı'ya tepki

Enes Kanter, Acun Ilıcalı'nın Oklahoma City Thunder'ın maçlarını yayınlayamayacağı bilgisini kendi sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki gösterdi.



Kanter'in Ilıcalı'nın maçlarını yayınlamayacağı bilgisini içeren o tweete gösterdiği tepki;