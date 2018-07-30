Acun Ilıcalı'dan Ali Koç açıklaması: Birlikte çalışabiliriz

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ile birlikte çalışabileceklerini söyledi. Ilıcalı, Fenerbahçe yönetiminin kendisini arayarak projeler konusunda danıştığını belirterek, FB TV konusunda ortak çalışma yapılabileceğini ifade etti.

Türkiye'de artık herkesin kendi takımıyla ilgilendiğini ve düşmanlıktan uzak bir döneme geçileceğine inandığını söyleyen Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ isimli programda artık düşmanlıkla beslenen taraftar gruplarının olmaması gerektiğini söyledi.

“Rakibe düşmanlık etmeyeceği bir döneme geçeceğiz gibi geliyor"

Kendisi de Fenerbahçe taraftarı olan Ilıcalı, Ali Koç’un vizyonundan etkilendiğini belirterek, “Ben de elimden geleni yapacağım. Forma alıp, dağıtacağım. Beni aradılar, projeler konusunda danıştılar. FB TV konusunda çalışmalar yapabiliriz” dedi.

Türkiye’de futbolun yeni bir döneme gireceğine inandığını da sözlerine ekleyen Acun Ilıcalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Artık herkesin kendi takımıyla ilgileneceği ve rakibe düşmanlık etmeyeceği bir döneme geçeceğiz gibi geliyor. Ben Fatih hocayı çok seviyorum mesela. Avrupa’da Galatasaray ile başarılı olduğunda sevindim. Birlikte Dünya Kupası’nı izlemeye gittik kendisiyle…”