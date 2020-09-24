T24 LogoT24 Logo
Gündem

Acun Ilıcalı yeni kuracağı dijital platformun ismini açıkladı

Ilıcalı, platformun ismini sosyal medya hesabından duyurdu

24 Eylül 2020 13:25

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kurmaya hazırlandığı dijital Tv platformunun adının ''Exxen'' olacağını açıkladı.

Ilıcalı yaptığı paylaşımda, ''Yeni dijital platformumuz EXXEN’de yakında beraberiz... #Exxen'' ifadelerini kullandı.

Daha önce, kurulacak dijital Tv platformunun Netflix ve BLU TV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yarışmalara odaklanacağını belirtilmişti. Platform için yeni yarışmalarının yapılacağını belirten kaynaklar, orijinal dizi ve filmlerin de yapılacağını ifade etmişti.

ETİKETLER

Acun IlıcalıTv8dijital tvExxenplatformsosyal medya paylaşımı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24