Acun Ilıcalı yeni kuracağı dijital platformun ismini açıkladı

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kurmaya hazırlandığı dijital Tv platformunun adının ''Exxen'' olacağını açıkladı.

Ilıcalı yaptığı paylaşımda, ''Yeni dijital platformumuz EXXEN’de yakında beraberiz... #Exxen'' ifadelerini kullandı.

Daha önce, kurulacak dijital Tv platformunun Netflix ve BLU TV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yarışmalara odaklanacağını belirtilmişti. Platform için yeni yarışmalarının yapılacağını belirten kaynaklar, orijinal dizi ve filmlerin de yapılacağını ifade etmişti.