Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı NBA finalini VIP'ten izledi!

Golden State Warriors’ın evinde Cleveland Cavaliers karşısında şampiyonluğunu ilan ettiği NBA Final serisi 5. maçını Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı VIP'den izledi. Oracle Arena’da oynanan maçta, evlilik hazırlığındaki ikili VIP tribününde yer aldı.

Basketbol ve futbola olan tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı ve evlilik hazırlıkları yaptıkları Şeyma Subaşı’nın bilet başına en az 15’er bin dolar verdikleri iddia ediliyor.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın VIP'ten izlediği tarihi final gecesinden kareler:



