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Acun Ilıcalı ve eşinin boşanma davası 14 Şubat'ta

Ünlü sunucunun boşanma davası ilginç bir güne denk geldi.

09 Aralık 2010 02:00

T24 - ‘Var mısın yok musun?’, ‘Survivor’, ‘Yetenek Sizsiniz’, ‘Yok Böyle Dans’ gibi izlenme rekorları kıran programların yapımcı ve sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı’nın boşanma tarihi ilginç bir tesadüfle 14 Şubat’a denk geldi.

Habertürk'ün haberine göre, iki çocuk annesi Zeynep Ilıcalı tarafından açılan boşanma davası hakkında Acun Ilıcalı, mahkemeye başvurarak medyadaki haberlerin özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etki yaptığı gerekçesiyle yayın yasağı aldırmıştı. Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülecek dava için 14 Şubat 2011’e yani Sevgililer Günü’ne gün verildi.

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