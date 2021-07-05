"Acun Ilıcalı, Müge Anlı için harekete geçti" iddiası

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ATV’de Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı’yı Exxen’e transfer etmek istediği iddia edildi.

Acun Ilıcalı’nın, 2008 yılında beridir ATV’de yayınlanan Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

İki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak konuşulanlara göre, Müge Anlı ve programını Exxen'de görmek isteyen Acun Ilıcalı harekete geçti.

Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını 3 yıllığına alan Exxen, Müge Anlı'yı da kadrosuna katarak büyük bir çıkış yapabilir.

Ancak Müge Anlı'yı özdeşleştiği kanalda görmeye alışık olan izleyiciler böyle bir transfere sıcak bakmıyor. Sosyal medya bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

Tatlı Sert programının geleceğini zaman gösterecek.