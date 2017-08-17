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Acun Ilıcalı: 'Survivor'da bir ilk yaşanacak' demiştik, işte ilk 3 isim...

All Star kadrosunun ilk 3 ismi: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın

16 Kasım 2017 14:57

Survivor 2018’de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile Gönüllüler'in karşı karşıya geleceğini söyleyen Acun Ilıcalı, bugün All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu.

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Acun IlıcalıSurvivorSema AydemirNagihan KaradereMerve Aydın
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