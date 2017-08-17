Magazin
Acun Ilıcalı: 'Survivor'da bir ilk yaşanacak' demiştik, işte ilk 3 isim...
All Star kadrosunun ilk 3 ismi: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın
Survivor 2018’de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile Gönüllüler'in karşı karşıya geleceğini söyleyen Acun Ilıcalı, bugün All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu.
","articleSection":"Magazin","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-11-16T14:57:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/acun-ilicali-survivorda-bir-ilk-yasanacak-demistik-iste-ilk-3-isim,491161","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/acun-ilicali-survivorda-bir-ilk-yasanacak-demistik-iste-ilk-3-isim,491161"}]