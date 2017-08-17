Acun Ilıcalı: 'Survivor'da bir ilk yaşanacak' demiştik, işte ilk 3 isim...

Survivor 2018’de bir ilk yaşanacağını ve All Starlar ile Gönüllüler'in karşı karşıya geleceğini söyleyen Acun Ilıcalı, bugün All Starlar kadrosunun ilk 3 ismini duyurdu.

#Survivor2018 ’de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler’e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum.. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 16 Kasım 2017