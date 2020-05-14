Acun Ilıcalı, Survivor’da açtığı canlı yayınla Instagram Türkiye rekorunu kırdı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında hafta içi her gün yayınlanan Survivor 2020’de iletişim ödülünün bu haftaki kazananı Gönüllüler oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler, Acun Ilıcalı’nın resmi Instagram hesabı üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Yayın 1 saat 12 dakika sürdü.
WebTekno'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, yarışmanın kazananı Gönüllüler takımı ile birlikte Instagram canlı yayınına 17.30’da başladı. 680 bin gibi oldukça büyük bir izleyici kitlesiyle başlayan canlı yayın, 1 milyon kişiye kadar ulaştı. Acun Ilıcalı ve Survivor Gönüllüler takımı, böylece Türkiye rekorunu kırmış oldu.
Gönüllüler Takımı'nın yarışmacısı Cemal Can, canlı yayın izleyici sayısının bir milyona ulaşması için arkadaşı Danla Biliç’e seslendi. Canlı yayın izleyici sayısı 1 saatin sonunda 1 milyon kişiye ulaşmış oldu.
Önceki haftalarda iletişim ödülünün kazananı Ünlüler takımı kazanmış ve Acun Ilıcalı’nın hesabından canlı yayın yapmışlardı. Acunn.com’da yer alan habere göre Ünlüler takımı ile yapılan canlı yayını 600 binden fazla kişi izlemişti.