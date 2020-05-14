Acun Ilıcalı, Survivor’da açtığı canlı yayınla Instagram Türkiye rekorunu kırdı

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın iletişim ödülünü kazanan Survivor Gönüllüler takımı ile gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınını 1 milyon kişi izledi. 1 saatten uzun süren ve 1 milyon kişiye ulaşan bu yayınla Türkiye rekoru kırılmış oldu.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında hafta içi her gün yayınlanan Survivor 2020’de iletişim ödülünün bu haftaki kazananı Gönüllüler oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler, Acun Ilıcalı’nın resmi Instagram hesabı üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Yayın 1 saat 12 dakika sürdü.

WebTekno'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, yarışmanın kazananı Gönüllüler takımı ile birlikte Instagram canlı yayınına 17.30’da başladı. 680 bin gibi oldukça büyük bir izleyici kitlesiyle başlayan canlı yayın, 1 milyon kişiye kadar ulaştı. Acun Ilıcalı ve Survivor Gönüllüler takımı, böylece Türkiye rekorunu kırmış oldu.

Gönüllüler Takımı'nın yarışmacısı Cemal Can, canlı yayın izleyici sayısının bir milyona ulaşması için arkadaşı Danla Biliç’e seslendi. Canlı yayın izleyici sayısı 1 saatin sonunda 1 milyon kişiye ulaşmış oldu.