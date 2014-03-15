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Acun Ilıcalı, Kaya Çilingiroğlu‘nu savcılığa şikayet etti

Acun Ilıcalı, savcılığa başvurdu. Ilıcalı; kendisini ve satın aldığı TV kanalındaki icraatlarını sürekli eleştirdiği, kendisini karaladığı gerekçesiyle Kaya Çilingiroğlu'ndan şikayetçi oldu

15 Mart 2014 14:10

Acun Ilıcalı, Twitter'da kendisi hakkında 'karalayıcı ve incitici' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle işadamı Kaya Çilingiroğlu'nu savcılığa şikayet etti. Savcılık soruşturma başlattı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Acun Ilıcalı, Twitter 'da kendisi hakkında karalayıcı ve incitici ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle işadamı Kaya Çilingiroğlu'nu savcılığa şikayet etti. Savcılık soruşturma başlattı.

Acun Ilıcalı, savcılığa başvurdu. Ilıcalı; kendisini ve satın aldığı TV kanalındaki icraatlarını sürekli eleştirdiği, kendisini karaladığı gerekçesiyle Çilingiroğlu'ndan şikayette bulundu.

 

'Hakaret suçu işliyor'

 

Ilıcalı, şikayet dilekçesinde; Çilingiroğlu'nun önce Twitter'da, sonra da katıldığı TV programlarında kendisi hakkında küçültücü ve incitici ifadeler kullandığını söyleyerek hakaret suçu kapsamında dava açılmasını istedi.

 

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