Acun Ilıcalı: Şeyma ile bir çocuk daha istiyoruz ama daha zamanı var

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı ile olan ilişkisini konuştu. Çocukları çok sevdiği söyleyen Ilıcalı, Subaşı ile bir çocuk daha istediklerini ancak henüz bunun zamanı gelmediğini ifade etti. Para konusunda Subaşı'yı "tatlı bir şekilde" uyardığını ifade eden Ilıcalı, "Moda tasarım mezunu olduğu için kıyafete düşkünlüğü var. Kadınların alışveriş düşkünlüğünün mağdurlarından biri de benim" dedi.

TV8'i satın alan Ilıcalı, "Benim de oyuna girmemle birlikte pasta daraldı. O yüzden yüksek rakamlarda kârlara ulaşabilen kanallar olduğunu zannetmiyorum. Tahmin ediyorum birçok kanal şu anda zarardadır. Bizim avantajımız, içeriğimizin yüzde 80’inini üretiyor olmamız" diye konuştu.

O Ses Türkiye programında değişikliklerin yaşanacağını da duyuran Ilıcalı, yalnızca ilk turda kendisinin yer alacağını açıklayarak, "Sonra bir vasfımın olduğunu düşünmüyorum. İlk turda bazen mizahını bazen de değerlendirmesini yönetirken moderatör olarak iyi hissediyorum. Sonra müzikal değerlendirmede yarışmacıyla jürinin baş başa kalması daha doğru diye düşünüyorum" dedi.

Semercioğlu'nun sorularını yanıtlayan Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Şeyma'nın hiçbir suçu yok, bu işin suçlusu benim"

◊ Şeyma’yla evliliğinize kadar uzanan süreçte ikiniz de zaman zaman eleştirildiniz. Bu süreçte bizim bilmediğimiz ne var?

- Ben hayatı boyunca birçok hata yapmış bir insanım. Hiçbir zaman kötü niyetli olmadım ama hatalarla yaşayan bir insanım. Şeyma’ya gelirsek... Ona arkadaşlık teklif eden benim. Sonrasında görüşmek isteyen benim. O anki pozisyonum itibarıyla hata mıydı, evet hataydı. Bunu kabul ediyorum. Bazıları anlamak istemiyor ama o günden sonra Şeyma’yı bırakmayan bendim. Bu olayın içinde olmak istemeyen oydu. Bu konuda ısrar eden benim. Bunun sonunda da zaten biliyorsun işi evliliğe kadar götüren de yine benim.

◊ Şeyma’nın aşkı sana bunları yaptırdı...

- İlişkimizin hiçbir döneminde o bana arkadaşlık teklif etmedi, benim peşimde koşmadı. Ben âşık oldum. Ondan sonra da bırakmadım. Bazı kesimler tarafından sürekli Şeyma’nın benim peşimden koşmuş gibi lanse edilmesi beni son derece rahatsız ediyor. Denzel Washington’ın bir filmi vardı. Pilot herkesi kurtarıyordu. Filmin sonunda insanlar hostesi suçluyordu içki içiyordu diye ama pilot “Suçlu benim” diyordu. Bizim hikaye de biraz ona döndü. Bu işin suçlusu benim. Şeyma’nın hiçbir suçu yok. Hata yaptığımı da kabul ediyorum. Ama tek boşanan da ben değilim. İnsanların başına evlilik ve boşanma olayları geliyor. Benim başıma da böyle bir şey geldi ve boşandım.

◊ Şeyma senin hayatında neyi değiştirdi?

- Şeyma tahmin edemeyeceğin derecede dürüst, içi dışı bir, özü sözü bir olan bir insandır. Bundan dolayı da hatalarını direkt olarak halka sunar. Bu kadar için dışın birse ve hiçbir zaman muhakeme yapmazsan, hata yaptığın anda bunu tüm Türkiye öğrenir. O yüzden hepimiz Şeyma’nın hatalarını görüyoruz. Ama mühim olan ne biliyor musun? Masumiyet. Hatada kötü bir niyet yok. Normal genç kadın hataları. Yanlış bir cümle ya da hatalı bir şey söyler, bir konuda yanlış fikir verebilir ya da bazı konularda bilgisi eksik olabilir vs. Bunlar olabilir. Şeyma’da seni yakalayan şey ne dersen, olağanüstü dürüsttür. Yalanın y’sini bilmez. İçi dışı bu kadar bir olan insan çok nadirdir. Beni buradan yakaladı.

"Bir çocuk daha istiyoruz ama daha zamanı var"

◊ Düğününüzdeki tavırların çok konuşuldu. Sanki “Benim burada ne işim var” der gibiydin...

- Normalde dans eden biri olsaydım, düğünde de ederdim. Bu övünerek söylediğim bir şey değil. Dans edemem, etmem de. Hoşlanmıyorum. Yapı meselesi. Böyle biriyle Şeyma gibi hiperaktif birinin buluşmasında ortaya bu tablonun çıkması normal. Ben orada bir şekle girmeye çalışsaydım, asıl o mizah beni rahatsız ederdi.

◊ Şeyma ikinci çocuğu istiyor mu?

- İstiyor. Ben de istiyorum. Zamanla düşüneceğimiz bir konu. Bu yoğunlukta, Melisa uçaklarda yaşarken ikinci çocuk için biraz daha beklemek gerek.

◊ Şeyma televizyon işleriyle ilgileniyor mu peki?

- Yok. O derece yakın birinin şirketimin içerisinde efektif olması, ilişkimize yansıyabilir. Bunu çok doğru bulmuyorum. Açıkçası onun da bu konuda hiçbir zaman ısrarı olmadı.

"Şeyma'yı para konusunda tatlı şekilde uyarırım"

◊ Şeyma çok para harcadığı zaman karışır mısın?

- Evet. Ara ara tatlı bir şekilde uyarırım. Moda tasarım mezunu olduğu için kıyafete düşkünlüğü var. Kadınların alışveriş düşkünlüğünün mağdurlarından biri de benim. (Gülüyor)

◊ Senin otomobil, motosiklet ve jet dışında lükslerin neler?

- Daha ne olsun! (Gülüyor) Otomobile merakım var ama asıl motosiklete karşı büyük bir tutkum var.

◊ Kaç motorun var?

- 10.

"Televizyon sektöründe oyunu ben bozdum"

◊ Televizyon sektörünü nasıl görüyorsun? Sence sektörde bir daralma var mı?

- Benim de oyuna girmemle birlikte pasta daraldı. O yüzden yüksek rakamlarda kârlara ulaşabilen kanallar olduğunu zannetmiyorum. Tahmin ediyorum birçok kanal şu anda zarardadır. Bizim avantajımız, içeriğimizin yüzde 80’inini üretiyor olmamız.

◊ 2019’da TV8’i ve diğer kanalları nasıl görüyorsun?

- Televizyonculukta şöyle bir sıkıntı yaşandı; süreler uzadıkça program çeşitliliği azaldı. Artık prime time tek bir dizi ya da programla geçmeye başladı. Bu, çeşitliliğin azalması aynı zamanda. 6 diziyle bir gece geçiyor. İçerik çeşitliliği olmaması televizyonculuk açısından beni üzüyor.

◊ Kanalı almadan önce sezon sonunda hangi kanala transfer olacağın çok konuşulurdu. “Acun borsası” açılırdı neredeyse. O günleri özlemiyor musun?

- Bunun aynısını yurtdışında yaşıyorum şimdi. Şili ve Arjantin’de iki ayrı kanal her gün şirketi defalarca arayarak “Bize gel” diyor. Şimdi onun tatmini içindeyim.

◊ Oralarda seni sokakta tanıyorlar mı?

- Yunanistan’da herkes tanıyor. Çünkü orada sunuculuk da yaptım. Güney Amerika’da öyle bir tanınırlığım yok. Zaten oralarda sivrilmemek daha iyi gibi geliyor bana. Meksika’da bir gün toplantı yaparken Reuters şöyle bir haber geçti: “Meksika’da televizyon kanalının önüne insan kafaları bırakıldı.” Haberi internetten okudum toplantı sırasında. Gülümsedim ve toplantıya devam ettim...

"O Ses'te bu sene değişiklik var"

◊ “O Ses Türkiye”nin yeni sezonunda bir sürpriz olacak mı?

- Bu çok düşündüğümüz bir konu. “O Ses Türkiye” çok sevdiğimiz bir proje. Türkiye’de son 6-7 yılın tek müzik yarışması. Bu sene de bir değişiklik yapmayı düşünüyoruz.

◊ Sen olmayacaksın değil mi bu sene?

- İlk turlarda olacağım. Sonra bir vasfımın olduğunu düşünmüyorum. İlk turda bazen mizahını bazen de değerlendirmesini yönetirken moderatör olarak iyi hissediyorum. Sonra müzikal değerlendirmede yarışmacıyla jürinin baş başa kalması daha doğru diye düşünüyorum.