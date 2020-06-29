Acun Ilıcalı: Sercan ve Nisa'nın ses kaydını dinleyip bir kanaate vardım

Survivor'da önceki gün yayınlanan fragmanda Sercan'la Nisa arasındaki sırların ses kaydıyla ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası ses kayıtları merak konusu olurken beklenen açıklama geldi. "Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor" diyen Ilıcalı, 6 Nisan'da Sercan'dan Nisa'ya bir not gittiği ifade ederek merak uyandırdı.

Bursaspor ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Sercan Yıldırım, ikinci dokunulmazlığı da kazanırken konseyde bir isim daha söyledi. Bir önceki gün Berkan'ı eleme adayı olarak gösteren Sercan Yıldırım, ikinci dokunulmazlığın finalinde yine Berkan'la yarıştı. İyi bir performans ortaya koyan Sercan, konseyde ikinci eleme adayı olarak bu kez Nisa'nın ismini verdi.

7 kişinin kaldığı yarışmada, Sercan, eleme potasına Berkan'la birlikte Nisa'yı çıkarırken üçüncü dokunulmazlığı da kazanmak zorunda olduğunu, aksi takdirde kendi isminin yazılacağını aktardı.

"Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok" demişti

Nisa'nın kendisine notlar yazdığını belirten Sercan "Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar" diyerek merak uyandırmıştı.

Yıldırım, "Birbirimize baktığımız anlarda hep gökyüzüne, dolunaya bakıyorduk. Gökyüzünü temsilen bir ay çizmişti. Hep bakışmalarımız o yönde oluyordu hani beni düşün gibisinden. Gizli buluştuğumuzda da bunu söylemişti. Burada da doğum günü mesajı var. Çok güzel çizilmiş bir yazı. Ben hiçbir zaman platonik bir şey yaşamadım. Hiç kimseye karşılığını alamayacağım şekilde yaklaşmadım. Herkes bilsin ki hiçbir zaman tek taraflı olmadı hiçbir şey" sözlerini ifadeleriyle sürdürmüştü.

"Kağıda 'Doğum günün kutlu olsun' yazdım, o kadar"

Sercan Yıldırım'a yazdığı notları anlatan Nisa, ''Evrim'in doğum gününü nasıl kutladıysam ona Hindistan cevizi vermiştim. Cemal Can'ın doğum gününü nasıl kutladıysam kocaman bir tablo yaptım. Onun doğum gününü de o şekilde kutladım. Kağıda ''Doğum günün kutlu olsun'' yazdım. O kadar, hiçbir şey yok'' demişti.

"Bir belgeye ulaştık"

Acun Ilıcalı, "İkinizin de bazı iddiaları oldu. Ben bu konuya müdahil olmadım ama iş karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedim" dedi. Kayıtların çok ciddi şekilde incelendiğini aktaran Ilıcalı, o döneme ait bir ses kaydına ulaştıklarını belirtti. "İddiaların suçlamaya dönüşmesi sonrası biz de bununla ilgili bir belge var mı diye araştırma içine girdik. Biz o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Sadece şunu söyleyebilirim. Benim şu ana kadar dinlediğim bir ses kaydı var. Bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım. Dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık. Bir gün daha bekleteceğim bunu incelemek için. Bu konuyla ilgili ilk ve son kez yorum yapacağım. Ve konuyu bu şekilde kapatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni bölüm fragmanında ise Ilıcalı, yaşananların ipucunu şöyle verdi:

"6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."