Acun Ilıcalı'nın satın alacağı söylenen Fortuna Sittard başkanı konuştu: Bu iddialar nereden çıktı anlamıyorum

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği belirtilen Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün, "Böyle bir satış durumu söz konusu değil" diye konuştu.



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın "Avrupa'da bir kulüp satın almayı düşünüyorum" açıklamasının ardından bu kulübün Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübü olduğu iddia edilmişti.



Birkaç ay önce Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard kulübü arasında görüşmelerin yapıldığı fakat anlaşmanın sağlanamadığı belirtilirken, konuyla ilgili olarak Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den açıklama geldi.

FutbolArena'ya konuşan Işıtan Gün, böyle bir satışın söz konusu olmadığını söyleyerek iddialara nokta koydu.



Hiçbir şeyden haberi olmadığını vurgulayan Işıtan Gün, "Böyle bir satış durumu söz konusu değil. Gerçekten hiçbir şeyden haberim yok. Bu iddiaların nereden çıktığını da anlamadım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bir spor kanalı açmayı düşünmediğini açıklayan Acun Ilıcalı, "Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa’da bir kulüp almayı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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