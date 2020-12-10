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Acun Ilıcalı'nın arkadaşı yaşamını yitirdi: Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın

10 Aralık 2020 20:36

Acun Ilıcalı'nın ABD'de yaşayan arkadaşı Levent Bozkurt, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yakın arkadaşını kaybetmenin ardından sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Acun Ilıcalı, eski dostuna bu sözlerle veda etti:"İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım.

Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin...

Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın.."

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