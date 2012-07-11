Acun Ilıcalı nerede Şeyma Şubaşı orada

Acun Ilıcalı'nın bir dönem evliliğini bitme noktasına getiren Şeyma Subaşı, önceki gün Bodrum Torba'da bulunan Yazıcı Otel'in iskelesinden denize girerken görüntülendi.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Bodrum'da haftasonu eşiyle görüntülenen Acun Ilıcalı ile birlikte geldiği öğrenilen Subaşı, kız arkadaşıyla birlikte bol bol güneşlenerek denize girdi. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yla birlikte görüntü vermemek için büyük çaba sarf ettiği de öğrenildi.

Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Acun Ilıcalı'nın da reklam çekimleri için 1 günlüğüne İstanbul'a gittiği öğrenilirken, çekimler sonrası tatiline kaldığı yerden devam edeceği de edinilen bilgiler arasında.