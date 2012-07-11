T24 LogoT24 Logo
Magazin

Acun Ilıcalı nerede Şeyma Şubaşı orada

Bodrum'da haftasonu eşiyle görüntülenen Acun Ilıcalı ile birlikte geldiği öğrenilen Subaşı, bol bol güneşlenerek denize girdi

11 Temmuz 2012 09:10

Acun Ilıcalı'nın bir dönem evliliğini bitme noktasına getiren Şeyma Subaşı, önceki gün Bodrum Torba'da bulunan Yazıcı Otel'in iskelesinden denize girerken görüntülendi.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Bodrum'da haftasonu eşiyle görüntülenen Acun Ilıcalı ile birlikte geldiği öğrenilen Subaşı, kız arkadaşıyla birlikte bol bol güneşlenerek denize girdi. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yla birlikte görüntü vermemek için büyük çaba sarf ettiği de öğrenildi.

Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Acun Ilıcalı'nın da reklam çekimleri için 1 günlüğüne İstanbul'a gittiği öğrenilirken, çekimler sonrası tatiline kaldığı yerden devam edeceği de edinilen bilgiler arasında.

 

ETİKETLER

AcunIlıcalıŞeymaSubaşıBodrumTorbadeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24