Acun Ilıcalı, KYK yurdunda 14 günlük karantinaya girecek

Survivor 2020 yarışması için Dominik'te bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacak.

Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Acun Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor.



"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.

14 gün KYK yurdunda kalacaklar

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Covid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.