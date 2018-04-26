Acun Ilıcalı: Kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz

Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, borçlarını yapılandırmak istediği yönündeki haberi yalanlayarak, “Bankalarımızdan kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz” dedi.

BloombergHT televizyonuna konuşan Ilıcalı, “Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var” dedi.

Ilıcalı, bu ifadelerin üzerine çıkan 'borç yapılanma' haberlerini yalanlayan bir açıklama yaptı.

Ilıcalı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise, “Hakkımızda çıkan kredi yapılandırma haberi asılsız bir haberdir” açıklamasında bulundu.