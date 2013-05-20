Acun Ilıcalı hamile sevgilisi Şeyma Subaşı ile ilişkisini noktaladı

Zeynep Ilıcalı ile evli olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gözlerden uzak yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu, tasarımcı Şeyma Subaşı ile beraberliğini bitirdi. İddialara göre aşkın sona erme nedeni; Subaşı'nın üç aylık hamile olması ve Ilıcalı'nın muhalefetine rağmen bebeğini doğurma konusunda ısrar etmesi...

Sabah'ın haberine göre; çifte yakın kaynaklar; ikilinin bebek yüzünden düştükleri fikir ayrılığı nedeniyle bir süredir koptuklarını söyledi. Ayrılık iddiaları üzerine Subaşı, konu hakkında bugüne kadar konuşmadığını, bundan sonra da açıklama yapmayacağını belirtti.