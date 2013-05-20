T24 LogoT24 Logo
Magazin

Acun Ilıcalı hamile sevgilisi Şeyma Subaşı ile ilişkisini noktaladı

Acun Ilıcalı, 3 aylık hamile kalan beş yıllık sevgilisi Şeyma Subaşı ile ilişkisini noktaladı. Subaşı, ayrılık iddiasıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi

20 Mayıs 2013 13:46

Zeynep Ilıcalı ile evli olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gözlerden uzak yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu, tasarımcı Şeyma Subaşı ile beraberliğini bitirdi. İddialara göre aşkın sona erme nedeni; Subaşı'nın üç aylık hamile olması ve Ilıcalı'nın muhalefetine rağmen bebeğini doğurma konusunda ısrar etmesi...

Sabah'ın haberine göre; çifte yakın kaynaklar; ikilinin bebek yüzünden düştükleri fikir ayrılığı nedeniyle bir süredir koptuklarını söyledi. Ayrılık iddiaları üzerine Subaşı, konu hakkında bugüne kadar konuşmadığını, bundan sonra da açıklama yapmayacağını belirtti.

ETİKETLER

acun ılıcalışeyman subaşıhamileyarışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24