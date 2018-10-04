Acun Ilıcalı: Erdoğan'a yakın olmanın avantajını görmedim

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olmanın herhangi bir avantajını görmediğini öne sürdü. Ilıcalı, "Ben kendi işimde başarı sağladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla ilgili olan duygularımı paylaşmış biriyim. Benimki insani bir ilişki” dedi.

Acun Ilıcalı, CNN Türk'te ekranlara gelen 'Buket Aydın ile 40'ta programına katıldı.

Ilıcalı’nın açıklamaları özetle şöyle:

- Cumhurbaşkanımıza yakın olmanın avantajını görmedim. Cumhurbaşkanımızı seviyor olmanın bana kazandırdığı bir şey var mı dersek, ben bir şey bulamıyorum.

- TRT ile iş yapmıyorum. Hiçbir şekilde avantaj elde etiğim bir şey hatırlamıyorum. RTÜK'ten desek... En çok ceza alanlardan biriyiz. Baktığınız zaman bir avantaj değil. Dezavantaj diyorsanız ülkemizde bir gerilim var. Bu konuda eleştirilerde duyuyorum. Ama burada şu çizgiyi ayırmak istiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde AK Partiliyim demedim.

— "Oyunuzu kime verdiniz?" dediklerindeyse ise bunu açık yüreklilikle söyledim. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Kariyeri yüksek seviyelerde olup bu konuda açık yüreklilik ile konuşan nadir insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ben kariyerinin sıkıntılı günlerini yaşayıp da Cumhurbaşkanımıza yakın görüneyim diyen insanlardan olmadım. Ben kendi işimde başarı sağladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla ilgili olan duygularımı paylaşmış biriyim. Siyasi duruşum asla yok. Benimki insani bir ilişki. İnsani bir takdir bununda her zaman arkasındayım.

"Bakıyorum, niyette bozukluk yok"

Eşi Şeyma Subaşı ile ilgili sorulara cevap veren Ilıcalı, "Kıskanıyorum tabii ki. Bazen çok kıskanıyorum. Onda da çok farklı bir enerji var. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu konuyu söyle değerlendireyim, kadınlar bizim baktığımız gözle bakmıyor, giyimde kuşamda özellikle. Kıyafet giyerken aslında siz bizim baktığımız açıdan bakmıyorsunuz. Ben Şeyma'nın kıyafetlerini, Esat'ın kız arkadaşı Hande'ye soruyorum mesela, 'Bununla rahatsız oluyor musun?' diye olmuyorum diyor. Ben oluyorum ne yapacağız. Bu konularda kıskançlığım gerçekten var. Fakat bir yandan da bakıyorum şimdi, niyette bir bozukluk yok" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şeyma cıvıl cıvıl giyinmek istiyor. Şimdi hemen bir kontrol ediyorum yanındaki kızları, kızıma bile sorduğum oluyor bazen 'Rahatsız oluyor musunuz?' diye, istisnai bir kaç şey dışında çok rahatsız olmuyorlar. O zaman ben kıskandığımla kalıyorum. Müdahale de etmiyorum. Ama müdahale etmişliğim de vardır. Bu kıyafet fazla diye o konularda açıkçası rahatsız olduğum oluyor. Adrenalinin en çoğunu nerede yaşıyorum diyorsanız. Instagram'a girdiğim zaman Şeyma acaba ne giymiş olabilir diye baktığım zaman işte o zaman motosiklette 300 km hızla gidiyormuşum gibi adrenalin yaşıyorum."