Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'ın İstanbul'daki final mekanı belli oldu

TV yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin İstanbul'a taşınan finalinin gerçekleşeceği yeri açıkladı. Ilıcalı, pazartesi ve salı günü yapılacak finalin inşaatına ara verilip kendileri için hazırlanan Galataport'ta gerçekleşeceğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Acun Ilıcalı dün akşam yayınlanan Survivor bölümünde, İstanbul'da yapılacak finalin mekanını açıkladı.

Bir süredir inşaat çalışmaları devam eden Galataport’un final mekanı olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, final gecesi için projenin inşaatına ara verildiğini ve kendileri için hazırlandığını duyurdu.