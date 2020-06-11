Acun Ilıcalı'dan Yasin'e ceza: Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın, kabullenmek zorunda değiliz!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da takım arkadaşlarının üzerine yürüyen Yasin hakkında verilen karar belli oldu. Acun Ilıcalı, yaşanan her olayda Yasin isminin yer aldığını belirterek, 3 ödülden yararlanmama cezası verildiğini açıkladı.

Survivor'da yarışmayı kaybeden Yasin, elindeki matarayı arkadaşlarına fırlattı. Cemal Can'ı sıyıran matara, Ardahan'ın kafasına çarptı. Ardahan'a doktor Metin Kuş müdahale etti.



Bu olaydan sonra ikili arasındaki tansiyon yükseldi. Yasin, takım arkadaşının üstüne yürüdü. Birbirlerine sert sözler söyleyen ikiliye Berkan ve Sercan müdahale etti.

Acun Ilıcalı: Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz

Acun Ilıcalı yaşanan kavga sonrası şunları söyledi, "Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5, 6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun.

İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'Döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın.



Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz. Bu yaptıklarını sana iade ediyoruz. Sana yaptırım uygulamaya karar verdik. Sana bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz."

Yasin: Özür dilerim

Aldığı cezadan sonra konuşan Yasin, "Arkadaşlarımdan özür diliyorum, kendimi savunacak bir tarafım yok açıkçası. Bahanem yok, ceza vermekte de haklısınız. Daha çok dikkat edeceğim ve kendimi törpüleyeceğim" ifadelerini kullandı.