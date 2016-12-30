Acun Ilıcalı açıkladı; Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tarık Mengüç’ün TV8'de yayınlanacak Survivor 2017'de yer alacağı öğrenildi. Haberi, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, verdi. Şakşuka şarkısıyla ünlenen, farklı tarzıyla adından söz ettiren Tarık Mengüç’ün adada sergileyeceği performans ve diğer yarışmacılarla yaşayacağı diyaloglar şimdiden merak konusu oldu.

Tarık Mengüç kimdir?

Tarık Mengüç 17 Ocak 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Şakşuka şarkısıyla şöhreti yakalayan Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcılığı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık gibi farklı alanlarda çalıştı. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı kimliğiyle de bilinen Tarık Mengüç, asıl çıkışını Şakşuka isimli hareketli şarkıyla yaptı. Daha önce, Sibel Can’a “Hey Adamım”, Seda Sayan’a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu’na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor’a “Degaje” gibi birçok ünlü isme bestesini verdi. En sonbestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer aldı. Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı. Oyunculukta da kendisini deneyen Tarık Mengüç, 2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.2004 yılında Cennet Mahallesi TV dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı ve Şakşuka isimli albümü, 2007de Lakerda isimli albümünü çıkardı.2009 da ise Olimpiyat Müzik etiketiyle “İnadına 35 Derece” isimli albümünü çıkardı. 4 Ekim 2011de de Seyhan Müzik etiketiyle Tek Kişilik Orduyum isimli albümü çıkardı.