Acun, Hülya için 'şov' yapacak

Acun Ilıcalı imzalı yetenek yarışması "O Ses Türkiye"deki jüri üyeliğini Ebru Gündeş’e devreden Hülya Avşar, fenomen şovuyla geri dönüyor. Programın yapımcısı ise Acun Ilıcalı.

Yeni sezon öncesi ‘O Ses Türkiye’de jüri değişikliğine giden Acun Ilıcalı, üç yıl birlikte çalıştığı Hülya Avşar’ın yerine Ebru Gündeş’le el sıkışmıştı. Avşar’ın bu beklenmedik ayrılıktan hoşnut olmadığı ve ikilinin arasının açıldığı iddia edilmişti. Ve herkesi ters köşeye yatıran açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi.

Ilıcalı, ‘Hülya Avşar Show’u yeniden hayata geçireceklerini, yapımcılığını da kendisinin üstleneceğini belirterek, “Türkiye’de talk show programı yapacak enerjiye sahip tek kadın Hülya Avşar’dır” dedi.



Üç kanal kapışıyor



Hülya Avşar Show daha önce; SHOW TV (1996-2002), Kanal D (2002-2004), TGRT (2006) ve TNT (2011) ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu. Aralarında SHOW TV ve Star TV’nin de olduğu üç kanalın, yapımın peşinde olduğu iddia ediliyor.