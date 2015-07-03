Acun, Duygu Çetinkaya'yı yayından kovdu!

Büyük finale bir gün kala Kıbrıs'ta bir araya gelen Survivor All Star yarışmacıları yüzleşme konseyinde kozlarını paylaştı.

Survivor All Star'dan ikinci hafta elenen gönüllüler yarışmacısı Duygu Çetinkaya'nın Bozok'la tartışması konseye damgasını vurdu. Duygu'nun ani çıkışının ardından Acun Ilıcalı defalarca uyarmasına rağmen Bozok'u kadın düşmanı olmakla suçlayan Duygu sert tartışma esnasında ayağa kalkınca son damla da taşmış oldu. Acun Ilıcalı Duygu Çetinkaya'ya 'Seni nasıl susturabiliriz?' diye sordu. Duygu'nun cevabı 'Beni gönderebilirsiniz' oldu.

Bu cevap üzerine Acun Ilıcalı Duygu Çetinkaya'yı yayından çıkardı. Ilıcalı ardından seyircilerden yaşanan gerginlik için özür diledi.

İşte o anlar: