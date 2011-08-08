-AÇLIKTAN ÖLMEMEK İÇİN DİRENİYORLAR JİJİGA (A.A) - 08.08.2011 - Somali'de yaşanan kuraklıktan dolayı 11 yıl önce Etiyopya'ya göç eden Somalililer, su ve tuvalet gibi en önemli ihtiyaçlardan mahrum şekilde, naylon ve kartondan yaptıkları barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Etiyopya'nın Hartşeik bölgesinde, bugüne kadar kendilerine ulaştırılan yardımlarla açlıktan ölmemek için direnen Somalili mültecilerin sayısının 1 milyon 200 bin olduğu belirtiliyor. Aralında çok sayıda hastanında bulunduğu mülteciler, yetersiz beslenmeden kaynaklanan karın şişmeleri, saç ve deri hastalıkları ile gözlerindeki katarak hastalığının yanı sıra sıtma, ishal ve tüberküloz gibi çok sayıda bulaşıcı ve salgın hastalık nedeniyle ölüm kalım savaşı veriyor. -TÜRKİYE'DEN YARDIM- İHH İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya'ya yardım çerçevesinde Somalili mültecileri de unutmadı. Türkiye'de toplanan yardımlarla alınan gıda maddeleri, ilk önce Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya getirildi. Daha sonra başkente 750 kilometre uzaklıkta bulunan Somali eyaletine gönderilen gıda maddeleri, ardından da açlık ve kuraklığın vurduğu Hartşeik kampındaki Somalilere teslim edildi. Toplam 300 ton mısır, 2 ton yağ ve 2 ton hurmadan oluşan yardımı teslim alan 3 bin ailenin yüzünde mutluluk okunduğu dikkat çekti. Dağıtım törenine katılan İHH İnsani Yadım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Osman Atalay, son 60 yılın en kurak yıllarını yaşayan Afrika'da dünyanın en fakir üç ülkesinden ikisi olan Somali ve Etiyopya'da insanların uzatılacak yardım elini beklediklerini söyledi. Gıda yardımında bulundukları Etiyopya'nın bu bölgesine 11 yıl önce kuraklık dolayısıyla köylerini terk ederek gelen insanların bir daha köylerine dönemediklerini belirten Atalay, 2000 yılındaki büyük kuraklık döneminde yine bu bölgeye geldiklerine dikkati çekerek, ''O yıllarda bu insanlara yardım getirmiştik. Fakat 11 sene sonra tekrar geldiğimizde değişen hiçbir şeyin oladığına bir kez daha tanık olduk. İnsanlar ve açlıktan ölüm tehlikesi içindeler'' dedi. -KALICI PROJELER GEREKİYOR- Bölgeye gelen yardım kuruluşlarının en fazla 2-3 ay sonra yavaş yavaş çekildiğini belirten Atalay, şunları kaydetti: ''Gelen yardımlar, pansuman niteliğindeki tedbirden öteye geçmeyecektir. Bu nedenle bölgenin kuraklığı ve yoksulluğunun önüne geçmemizin yollarını aramalıyız. Bu bölgelere su kuyusu ve küçükbaş hayvanlar vermeliyiz. Su göletleri oluşturacak projelere yatırım yapmalıyız ve kampanyalarımızın yarısını kuyu ve hayvancılık projelerine dönüştürmeliyiz. Aksi halde bu insanların yaralarını asla tedavi edemeyiz. Sivil toplum örgütleri kampanyalarının büyük bölümünü kalıcı projelere dönüştürmesi gerekiyor. Unutmamak gerekir ki Afrika ve bu bölgenin genelinde kronik kuraklık, hastalık ve yoksulluk var. Fakat bu sefalet önlenebilir. Tedavisi çok kolay. Yeter ki kalıcı projelere öncelik verelim.'' Bu kapsamda Etiyopya'nın Somali eyaletinde çalışmalarına başladıklarını kaydeden Atalay, bölgede 6 su kuyusu açtıklarını, bundan sonraki dönemde de bir su göleti ve iki su kuyusu açmak için gerekli adımların Türkiye'ye döner dönmez atılacağını sözlerine ekledi.