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Ekonomi

Açlık sınırı bin lirayı geçti!

Memur-Sen'in eylül ayına yönelik araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 4 lira, yoksulluk...

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Memur-Sen'in eylül ayına yönelik araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 4 lira, yoksulluk sınırı ise 2 bin 647 lira oldu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında bir önceki aya göre gıda fiyatlarında yüzde 1,40'lık artış gözlenirken, en dikkat çekici artış yumurtada yaşandı. 

Yumurta fiyatları, bir önceki aya göre, yüzde 16,26 arttı. Yumurtayı yüzde 10,78'lik artışla baharatlar, yüzde 8,93'lük artışla fındık, yüzde 8,54'lük artışla dolmalık biber, yüzde 7,60'lık artışla leblebi ve yüzde 7,48'lik artışla süt izledi.

Bununla birlikte ağustos ayına göre elma yüzde 16,57, domates yüzde 6,10, salça yüzde 5,55 ve balık yüzde 4,74 ucuzladı.

Açlık sınırı bin 4 lira 69 kuruşa ulaşırken, yoksulluk sınırı önceki aya göre 51,63 lira artarak, 2 bin 647 lira oldu.



Okul kıyafetlerinin fiyatları arttı

Eylül ayında, giysi fiyatlarında yüzde 0,91'lik artış yaşanırken, en göze çarpan artış yüzde 6,82 ile okul kıyafetlerinde yaşandı. Okul kıyafetlerini yüzde 4,96'lık artışla eşarp-başörtüsü, yüzde 3,90'lık artışla spor ayakkabı ve yüzde 3,19'luk artışla kadın pantolonu takip etti. Giyim ürünlerinde fiyatı düşenlerde en dikkat çekici olanı ise yüzde 5,74'le kadın terliği, 5,49'la tişört, 4,22 ile çocuk tişörtü oldu.

Eylülde, bir önceki aya göre yakacak fiyatlarında ortalama yüzde 1,26'lık artış yaşandı. Sağlık ürünlerinde ortalama yüzde 0,01'lik bir artış yaşanırken, ulaşım yüzde 1,48, haberleşme yüzde 11,56, temizlik maddeleri yüzde 0,86, eğitim metaryalleri yüzde 0,52, su ortalama yüzde 0,59 zamlandı.  


 

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