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Ekonomi

Açlık sınırı 913 liraya düştü ANKARA (A.A)

07 Eylül 2011 15:49

-Açlık sınırı 913 liraya düştü ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - BEM-BİR-SEN'e göre, geçen ay açlık sınırı 913 liraya, yoksulluk sınırı ise 2 bin 490 liraya düştü. BEM-BİR-SEN'den yapılan yazılı açıklamada, sendikanın ARGE birimi tarafından TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan 2011 Ağustos ayı Asgari Gıda Harcaması (açlık sınırı) ve Asgari Geçim Haddi (yoksulluk sınırı) rakamlarına yer verildi. Buna göre, Temmuz 2011'de açlık sınırı 917 lira 1 kuruşken, ağustosta 913 lira 30 kuruşa indi. Temmuzda 2 bin 496 lira 47 kuruş olan yoksulluk sınırı ise geçen ay 2 bin 490 lira 54 kuruşa düştü. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otel ve ulaşım rakamlarının arttığı ağustosta, yoksulluk sınırı rakamlarında 5,93'lük, açlık sınırı rakamlarında 3,71'lik düşüş yaşandı. Ana harcama grupları itibarıyla bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 4,55 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Ağustosta ulaştırmada yüzde 1,90, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,38, ev eşyasında yüzde 0,83, eğlence ve kültürde yüzde 0,83, lokanta ve otellerde yüzde 0,64, konutta yüzde 0,54, eğitimde yüzde 0,31, sağlıkta yüzde 0,06, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 artış görüldü. Haberleşmede 0,09, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 4,35 düşüş yaşandı.

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