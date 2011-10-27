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Ekonomi

Açlık sınırı 913 lira ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 15:22

-Açlık sınırı 913 lira  ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Türk-İş, Ekim ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 913 lira 29 kuruş, yoksulluk sınırını da 2 bin 974 lira 90 kuruş olarak hesapladı. Konfederasyondan yapılan açıklamada, Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla 24 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan ''Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması''nın Ekim sonuçlarının birçok temel ihtiyaç maddesinin fiyatının ''son dönemin ifadesiyle güncellendiğini'' ortaya koyduğu ileri sürüldü. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 1.21 oranında arttığı, yılın ilk 10 aylık döneminde artış oranının yüzde 5.24 olarak gerçekleştiği ifade edildi.    2011 Ekim ayı sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 913 lira 29 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının (yoksulluk sınırı) 2 bin 974 lira 90 kuruş olduğu kaydedildi.

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