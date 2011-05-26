Açlık sınırı 881 lira

T24- Türk-İş, Mayıs ayında dört kişilik ailenin açlık sınırını 881 lira, yoksulluk sınırını 2 bin 871 lira olarak hesapladı.









Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, her seçim döneminde olduğu gibi bu yıl da seçim kampanyalarının gözde kesimini yoksulların oluşturduğu, siyasi parti temsilcilerinin seçim döneminde yoksullara yönelik vaatlerde bulunmasına rağmen, yoksulların geçim şartlarının aynı kaldığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye'de dönem dönem yaşanan yüksek büyüme ve siyasal istikrara rağmen yoksulların geçim şartlarının iyileşmediği, istikrarlı bir şekilde olumsuza gittiği ifade edildi.

Açıklamada, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının 2011 Mayıs ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcama tutarının (açlık sınırı) 881,51 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 871,38 lira olarak hesaplandığı bildirildi.

Yürürlükte olan asgari ücretin 629,95 lira olduğu, bu tutarın dört kişilik bir ailenin mutfak harcamasını ancak 21 gün karşılayabildiği belirtilen açıklamada, asgari ücretin sadece 6,5 gün ''insan onuruna yaraşır bir yaşam imkanı'' sağladığı vurgulandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 1,34 arttığı ifade edilen açıklamada, yıllık ortalama artış oranının 8,49 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Gıda harcaması verilerinin de yar aldığı açıklamaya göre, Mayıs ayında süt ve yoğurt fiyatları birçok markada değişmezken, beyaz peynir fiyatında 7,66 oranında artış belirlendi. Et fiyatları kuşbaşıda 75 kuruş gerilerken, tavuk fiyatları da 35 kuruş ucuzladı.

Mevsim koşullarının olumsuz etkisiyle yaş sebze-meyve fiyatlarında bu ay ortalama yüzde 8,73 oranında artış gerçekleşti. Bu ay elma ve çilekte fiyat artışı dikkati çekerken, sebzelerde patlıcan, havuç, limon fiyatı artan ürünler oldu.

Mayıs ayında sebze ve meyvede görülen fiyat artışı, açlık sınırı tutarını yüzde 1,23 oranında yükseltti, bu artışın mutfağa yansıması yaklaşık 11 lira oldu.

Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı belirtilen açıklamada, ailelerin, düşük düzeydeki gelirleriyle beslenme ve beslenme dışı harcamalarını karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını dikkate alarak tüketim malları arasında tercih yaptığı, düşük olan gıda maddelerini aldığı ifade edildi.

Ailelerin beslenme dışı harcamalarının (kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzeri) bir kısmını beslenme harcamalarından kısarak elde ettiğinin altı çizilen açıklamada, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olmasının dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenmesine yol açtığı kaydedildi.