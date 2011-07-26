-AÇLIK SINIRI 873 LİRA ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Türk-İş, Temmuz ayında dört kişilik ailenin açlık sınırını 873 lira, yoksulluk sınırını ise 2 bin 843 lira olarak hesapladı. Türk-İş, her ay düzenli olarak yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, asgari ücretin günde bir liralık artışla bu aydan itibaren 658 lira 95 kuruşa yükseldiği ancak tek bir işçinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için yapması gereken harcama tutarının bu ay için 900 lira 55 kuruş olduğu belirtildi. Açıklamada, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının 2011 Temmuz ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcama tutarının (açlık sınırı) 873 lira 8 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 843 lira 92 kuruş olarak hesaplandığı bildirildi. Araştırma sonucuna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,58 oranında geriledi. Yılın ilk yedi aylık döneminde artış yüzde 0,61 olurken, gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 6,26 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış ise yüzde 7,76 olarak hesaplandı. Gıda harcamalarında ise ramazana sayılı günler kala et fiyatı zamlandı, tavuk fiyatı geriledi, yumurtanın tanesi ise 26 kuruşa yükseldi. Yaş meyve ve sebzenin ortalama kilogram fiyatı ise Haziran ayına göre düşerek, Temmuz ayında 2 lira 67 kuruşa geriledi.