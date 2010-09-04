Açlık sınırı 772 lira oldu

T24 - DİSK Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'nda, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 772 lira, yoksulluk sınırı ise 2809 lira olarak belirlendi.





TÜİK 2003 Hanehalkı Tüketim Harcaması Kalıbı, TÜİK madde fiyat ortalamaları ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanan DİSK-AR beslenme kalıbı dikkate alınarak yapılan araştırmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama 6,27 lira olurken, yetişkin bir erkek için bu rakam 7,3 lira, 15-19 yaş erkek çocuk için 7,39 lira, 4-6 yaş bir kız çocuğu için 4,77 lira oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük gıda harcaması 25,73 lira olarak tespit edildi.





Aynı hesaplamaya göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 2809 lira olarak belirlendi. Bu ailenin minimum gereksinimlerini karşılamasında ise gıda, içecek için ayırması gereken tutar 772 lira, giyim ve ayakkabı için 175 lira, konut, su, elektrik için 794 lira, mobilya, ev bakımı için 161 lira, sağlık için 63 lira, ulaştırma için 274 lira, haberleşme için 121 lira, eğlence ve kültür hizmetleri için 62 lira, eğitim için 55 lira, lokanta, yemek, otel için 116 lira, çeşitli mal ve hizmetler için ise 99 lira olarak hesaplandı.





Yoksulluk sınırı, geçen yılın aynı ayına göre 279 lira artış ile 2530 liradan 2809 liraya yükseldi. Araştırmaya göre asgari geçim indirimi ile 626 lira maaş alan iki çocuklu ve eşi çalışmayan bir asgari ücretli, ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığında ancak 1 hafta geçinebiliyor, 3 hafta ise muhtaç duruma düşüyor.





