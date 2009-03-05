Açlık sınırı 725 liraya yükseldi

Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen'in "Asgari Gıda Harcaması ve Asgari Geçim Haddi Araştırmasına" göre, Şubatta açlık sınırı bir önceki aya göre 2 TL artarak 725 TL 33 Kr oldu. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı (geçim haddi) ise 2 bin 316 TL 42 Kr'ye yükseldi.



Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Şubatta giyim, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında düşüş yaşanırken, gıda ve konuttaki fiyat artışları devam etti.



Tüketici fiyatlarına göre, Şubat ayının "zam şampiyonu" yüzde 19,63 artışla sivri biber oldu. Sivri biberi, yüzde 8,37 artışla tavuk eti, yüzde 8,16 artışla taze balık, yüzde 7,30 artışla LPG fiyatları izledi.



Araştırmaya göre, Şubatta 4 kişilik ailenin zorunlu gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı bir önceki aya göre 2 TL aratarak 725 TL 33 Kr oldu. 4 kişilik ailenin gıda, giyim, sağlık, barınma ve eğitim gibi 14 zorunlu harcama kalemini kapsayan yoksulluk sınırı da aynı oranda artarak 2 bin 316 TL 42 Kr'ye yükseldi.

