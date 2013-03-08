Açlık sınırı 1.365 TL oldu

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) aldığı Şubat 2013 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan tek kişinin açlık sınırı önceki aya göre 4 lira artarak 1.365,87 lira olduğu kaydedildi.

Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.768,68 lira olurken, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi bir önceki aya göre yüzde 0,42 oranında artış göstererek, 3.540,12 lira olarak hesaplandı.

Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "TÜFE Ocak-Şubat aylarında yüzde 1,95 artış göstermiştir. Memur maaşlarına ilk altı ay için yapılan yüzde 3 zamdan geriye bir şey kalmadığı görülmektedir" dedi.

TÜİK'in verilerine göre, vatandaşların yüzde 56,6'sının ucuz ürün tüketme eğilimine girdiğini ve bu nedenle sağlıksız ürünleri tercih etme noktasına geldiğini ileri süren Koncuk, son dönemlerde ortaya çıkan et, salam, sucuk gibi katkılı ürün skandallarının arkasında, vatandaşların kalitesiz ucuz ürünlere mahkum edilmesinin payının büyük olduğuna dikkat çekti.