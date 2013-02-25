Açlık sınırı 1007 lira, yoksulluk sınırı 3280 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, Şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1007 lira, yoksulluk sınırı ise 3 bin 280 lira olarak hesaplandı. Dört kişilik ailenin hepsi asgari ücretle çalışsa bile yoksulluktan kurtulamıyor.



Türk-İş, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptırdığı ''açlık ve yoksulluk sınırı'' araştırmasının Şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 7 lira 10 kuruş; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 280 lira 45 kuruş oldu. Çalışanların mutfak harcaması yılbaşına göre 22 lira artarken, yaşam maliyetindeki artış 72 lira olarak gerçekleşti. Ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı da son bir yılda 109 lira arttı.



Asgari ücretin dört katı



Asgari ücret Türkiye'de halen 774 lira olarak uygulanıyor. Yoksulluk sınırı olan 3 bin 280 lira, asgari ücretin 4 katını aşıyor. Bir başka deyişle 4 kişilik ailenin hepsi asgari ücretle çalışsa, yoksulluk sınırına bile yetişemiyor.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ''gıda için'' yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,46 arttı. Yılın ilk iki ayı itibarıyla artış yüzde 2,24 oldu. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 3,44 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 5,42 hesaplandı.

Şubat ayında, süt, yoğurt ve peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Et, fiyatı aynı kalırken, tavuk fiyatı kilogramda 30 kuruş arttı. Yumurtanın fiyatı 6'lı pakette 4 kuruş ucuzladı. Balık fiyatı ise tüketimi fazla olan hamsi ve istavritte değişmedi, diğerlerinde düşük de olsa artış görüldü.

Şubat'ta sebze fiyatında nispeten gerileme görülürken meyve fiyatında artış tespit edildi ve bunun sonucunda ortalama fiyat da arttı. Geçtiğimiz ay ortalama kilogram fiyatı 2,96 lira hesaplanan yaş sebze meyvenin fiyatı bu ay 3,12 lira oldu.

Ekmek, pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, makarna fiyatındaki artış dışında bir değişiklik tespit edilmedi. Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay yine aynı kaldı. Zeytin, çay, şeker, bal, reçel, pekmez, tuz, salçada da herhangi bir fiyat değişikliği görülmedi. Baharatlardan sadece kimyonun fiyatı artarken, ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği fiyatları aynı kaldı.