Açlık grevleri için imza kampanyası

Barış İçin Kadınlar; Şakran, Sincan, Tekirdağ, Tarsus, Bolu, Hatay ve Alanya cezaevlerinde siyasi tutsakların başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerine ilişkin imza kampanyası başlattı.

Açlık grevlerine karşı duyarlılığın artması ve tutsakların taleplerinin karşılanması talebiyle başlatılan imza kampanyasında yetkililere “Sorumluluğunuzu yerine getirin harekete geçin” çağrısı yapıldı.

İmza kampanyasının metninde şunlar kaydedildi:

“Ülkemizin tüm duyarlı insanlarına çağrı

Aliağa-Şakran Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevi 52. güne ulaşmış bulunmaktadır. Sincan, Tekirdağ, Tarsus, Bolu ve Hatay Hapishanelerindeki mahpusların açlık grevine katılması ile birlikte toplamda 76 mahpus süresiz dönüşümsüz açlık grevindedir. Süresiz dönüşümsüz açlık grevleri dışında birçok hapishanede 5’er günlük dönüşümlü açlık grevleri devam etmektedir. Son avukat görüşmelerinden gelen bilgilere göre açlık grevine giren mahpuslarda ciddi kilo kaybı, mide bulantısı, mide krampları, kokuya ve ışığa hassasiyet gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır. Eylemcilerin vitaminlere erişemediği ve cezaevi yetkilileriyle görüştürülmediği yönünde haberler gelmektedir. İnsan hakları kuruluşları, adli ve idari yollara başvurulmuş olmasına rağmen, sürgün ve sevk uygulamaları, keyfi disiplin cezaları, mahpusların sağlık sorunlarının zamanında ve etkili bir şekilde çözülmemesi, ağır hasta mahpusların tedavi edilmemesi gibi ihlallerin sürdüğünü bildirmektedir. Son olarak 3 Nisan 2017 tarihinde Şakran cezaevinde görüşe giden tutuklu yakınlarına ve tutuklulara jandarma ve gardiyanlarca saldırıldığı iddiası ise son derece kaygılandırıcıdır.

Eylemcilerin yaşamı bakımından geri dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaştığımız bu süreçte biz aşağıda imzası olanlar, ses duyurmak ve taleplerini dile getirmek için çarenin ölüm olmadığı bir ülkede yaşamak istediğimizi belirtiriz.

Bedenlerini tüketerek hak aramak zorunda kalan hükümlü ve tutukluların ölüme ilerlemekte olduğu her gün insanlığımızdan biraz daha kaybettiğimizi düşünüyoruz. Daha fazla ölüm acısı yaşamamak için yetkilileri acilen mahpusların sağlık ve iyi hali için gerekli adımları atmak üzere sorumluluk almaya, cezaevlerindeki koşulları iyileştirmek üzere adım atmaya ve devletin uymakla yükümlü olmayı onayladığı uluslararası sözleşmeler zemininde temel hak ve özgürlükleri esas alan, diyaloğa açık bir yaklaşımla talepleri değerlendirerek çözüme kavuşturmaya davet ediyoruz.”

İmzacı isimler şöyle:

Adnan Aktaş

Adnan Şahin

Ahu Karasulu

Ahmet Bülent Özer

Akif Karapınar

Ali Bilge

Alice von Bieberstein

Ali Karakoç

Ali Küçük

Ali Lütfü Gençay Yüğnük

Aliye Karabük Kovanlıkaya

Alper Açık

Anıl Duman

Aslı Erdoğan

Aslı Kayhan

Aslı Odman

Aslı Takanay

Atay Özgövde

Atilla Lök

Atilla Güney

Aydın Arı

Aydoğan Kars

Ayfer Saki

Ayla Kadiroğlu

Aynur Özuğurlu

Ayşe Berktay

Ayşe Erzan

Ayşe Gözen

Ayşe Yıldırım

Ayşegül Devecioğlu

Ayşegül Tözeren

Ayşegül İyidoğan

Ayşen Uysal

Ayten Ar

Bahadır Altan

Banu Can

Baskın Oran

Başak Demir

Bediz Yılmaz

Begüm Başdaş

Begüm Özden Fırat

Behlül Çalışkan

Berfin Azdal

Betül Taylan

Betül Yarar

Beyza Üstün

Bircan Şahin

Buket Türkmen

Burcu Konakçı

Burcu Şahinli

Bülent Şık

Can Candan

Canani Kaygusuz

Celalettin Can

Cem Özatalay

Cemal Demirok

Cemil Akıllı

Ceren Özselçuk

Ceren Sözeri

Cihangir İslam

Çağatay Yağcı

Çağhan Kızıl

Çağla Aykaç

Çağla Demir

Çağlar Dölek

Çavlan Erengezgin

Çiğdem Demircan-Simon

Çiğdem Ergen

Çiğdem Şimşek

Damla Gürkan

Damla Karaman

Demet İslambay

Demir Küçükaydın

Deniz Koloğlu

Deniz Yonucu

Derya Akdemir

Derya Keskin

Dilan Salık

Dilek Gökçin

Dilek Hattatoğlu

Dilşa Deniz

Doğan Taşkıran

Ebru Aykut

Ebru Ergün

Emek Göksu Durmuşoğlu

Emre Tansu Keten

Engin Sustam

Ercan Zincir

Erdoğan Boz

Eren Can

Erhan Yalcindağ

Esra Arsan

Esra Mungan

Evrim Durmaz

Evrim Karakaş

Eylem Şevik

Fatin Kanat

Fatma Mefküre Budak

Fehim Işık

Feray Mertoğlu

Ferhat Tunç

Feride Aksu Tanık

Feryal Saygılıgil

Feyha Karslı

Fidan Eroğlu

Filiz Karakuş

Füsun Erdoğan

Füsun Ertuğ

Füsun Üstel

Galip Deniz Altınay

Gazi Çağlar

Gençay Gürsoy

Göksel N. Demirer

Gönül Sevindir

Gözde Aytemur

Gül Doğan

Gül Köksal

Gül Yılmaz

Gülay Bulut

Gülay Kılıçaslan

Gülengül Altıntaş

Gülsüm Nazlıoğlu

Güliz Sağlam

Gürhan Ertür

Gürkan Develi

Güven Bakırezer

Habibe Güneş

Hacer Ansal

Hacer Çekiç

Hakan Tahmaz

Hakkı Atıl

Halil İbrahim Yenigün

Halil Salık

Halis Yerlikaya

Haluk Kaya

Haluk Tekeli

Hamide Koyukan

Hanife Aliefendioğlu

Harun Turgan

Hasan Kayım

Hasip Kaplan

Hatice Altınışık

Hekim Coşkun

H. Neşe Özgen

Hülya Dinçer

Hülya Doğan

Hülya Kendir

Hülya Öztoprak

Hülya Uluğtürken

Hüseyin Kaya

Işıl Ünal

İbrahim Akın

İmdat Balkoca

İncilay Erdoğan

İrfan Açıkgöz

İrfan Eroğlu

İzzet Pembeci

Janroj Yılmaz Keles

Kaan Ağartan

Kaan Evren Basaran

Kamuran Akın

Kayuş Çalıkman Gavrilof

Kemal Özkiraz

Kenan Ağbulut

Kıvanç Ersoy

Kıvılcım İlbaşı

Korkut Akın

Kumru Toktamis

Kuvvet Lordoğlu

Lale Bakırezer

Latife Akyüz

Latife Demirci Kahya

Lütfiye Bozdağ

Mahmut Emin Avcı

Maya Arakon

Mebuse Tekay

Mehmet Anıl

Mehmet Genç

Mehmet Rauf Kesici

Mehmet Tursun

Mehtap Doğan

Melih Kırlıdoğ

Meliha Öztoprak

Meral Camcı

Meriç Eyüboğlu

Meryem Koray

Mete Çetik

Mevlüt Ülgen

Mine Gencel Bek

Mizgin Aksu

M. Oğuz Sinemillioğlu

Mukaddes Erdoğdu Çelik

Murat Çelikkan

Murat Yıkılmaz

Mustafa Paçal

Mustafa Karakuş

Mustafa Şener

Mustafa Kerem Yüksel

Muzaffer Erdoğdu

Muzaffer Kaya

Nazan Üstündağ

Nazar Büyüm

Nazmi Karataş

Nazmiye Özen

Necmiye Alpay

Nejla Kurul

Nergis Perçinel

Nesrin Aslan

Nesrin Nas

Nesteren Davutoğlu

Nihat Bulut

Nihat Koçyiğit

Nilgün Doğançay

Nilgün Toker

Nimet Tanrıkulu

Noemi-Levy Aksu

Nuray Bayraktar

Nuray Türkmen

Nurcan Baysal

Oktay Etiman

Olcay Kunal

Olga S. Hünler

Onur Aytaç

Onur Hamzaoğlu

Orhan Silier

Oya Baydar

Oya Öznur

Ozan Devrim Yay

Ozan Çağlayan

Ömer Faruk Yekdeş

Özlem Dalkıran

Özlem Gül

Özlem Özkan

Özlem Şen

Özgül Saki

Özgür Müftüoğlu

Öznur Subaşı

Pınar Kılıçer

Pınar Önen

Ramazan Aksoy

Ramazan Kurt

Rojda Zaman

Ruşen Işık

Sarah Caunes

Sarp Balcı

Seçkin Özsoy

Seçkin Sertdemir

Sefa Feza Arslan

Seher Kalkan

Selda Somuncuoğlu

Selim Temo

Selime Güzelsarı

Selin Pelek

Sema Koç

Semih Bilgen

Semra Somersan

Sena Duygu Topçu

Serdar Başçetin

Sevda Çetinkaya

Sevil Cakır Kılınçoğlu

Sevgi Doğan

Sevgi Sezer

Sevinç Altan

Sezen Yılmaz

Sibel Özbudun

Sibel Perçinel

Simten Coşar

Sinem Öztürk

Suat Bozkurt

Suzan Yazıcı

Süleyman Eryılmaz

Süreyya Karacabey

Şamil Altan

Şanar Yurdatapan

Şebnem Oğuz

Şebnem Korur Fincancı

Şefika Gürbüz

Şehbal Şenyurt Arınlı

Şenel Altan

Şemsa Özar

Şengül Yüksel

Şeref Kavak

Şerife Ceren Uysal

Şeyhmus Gökalp

Şöhret Baltaş

Şükran Şakir

Şükriye Ercan

Tarık Ziya Ekinci

Tebessüm Yılmaz

Temel Demirer

Tezcan Durna

Tuğba Öcal

Tuna Altınel

Tunç Kurtoğlu

Turap Günay

Turgay Şahin

Turhan Ata

Uğur Kara

Ulaş Yılmaz

Ulrike Flader

Ümit Ateş

Ümit Biçer

Ümit Örten

Vedat Toprak

Vedia Yeşim Bayanoğlu

Veli Deniz

Verda İrtiş

Veysel Karaüzüm

Veysi Altıntaş

Yasemin Ahi

Yasemin Bektaş

Yasemin Karaca

Yasemin S. Öz

Yasemin Özgün

Yavuz Demirbaş

Yeter Göksu

Yonca Demir

Yudit Namer

Yurdusev Özsökmenle

Yücel Demirer

Yüksel Selek

Z. Gizem Sayın

Zehra Şenoğuz

Zana Bilen

Zelal Ekinci

Zerrin Kurtoğlu

Zerrin Taşpınar

Zeynel A.Çelebi

Zeynep Alpar

Zeynep Gönen

Zeynep Kıvılcım

Zeynep Savaşçın

Zeynep Tanbay

Zeynep Tül Akbal Süalp

Zinar Ardil

Ziya Halis

Ziya Sümer

Ziynet Özçelik

Züleyha Gülüm