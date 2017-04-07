Açlık grevleri için imza kampanyası

Barış İçin Kadınlar; Şakran, Sincan, Tekirdağ, Tarsus, Bolu, Hatay ve Alanya cezaevlerinde siyasi tutsakların başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerine ilişkin imza kampanyası başlattı.
Açlık grevlerine karşı duyarlılığın artması ve tutsakların taleplerinin karşılanması talebiyle başlatılan imza kampanyasında yetkililere “Sorumluluğunuzu yerine getirin harekete geçin” çağrısı yapıldı.
İmza kampanyasının metninde şunlar kaydedildi:
“Ülkemizin tüm duyarlı insanlarına çağrı
Aliağa-Şakran Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevi 52. güne ulaşmış bulunmaktadır. Sincan, Tekirdağ, Tarsus, Bolu ve Hatay Hapishanelerindeki mahpusların açlık grevine katılması ile birlikte toplamda 76 mahpus süresiz dönüşümsüz açlık grevindedir. Süresiz dönüşümsüz açlık grevleri dışında birçok hapishanede 5’er günlük dönüşümlü açlık grevleri devam etmektedir. Son avukat görüşmelerinden gelen bilgilere göre açlık grevine giren mahpuslarda ciddi kilo kaybı, mide bulantısı, mide krampları, kokuya ve ışığa hassasiyet gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır. Eylemcilerin vitaminlere erişemediği ve cezaevi yetkilileriyle görüştürülmediği yönünde haberler gelmektedir. İnsan hakları kuruluşları, adli ve idari yollara başvurulmuş olmasına rağmen, sürgün ve sevk uygulamaları, keyfi disiplin cezaları, mahpusların sağlık sorunlarının zamanında ve etkili bir şekilde çözülmemesi, ağır hasta mahpusların tedavi edilmemesi gibi ihlallerin sürdüğünü bildirmektedir. Son olarak 3 Nisan 2017 tarihinde Şakran cezaevinde görüşe giden tutuklu yakınlarına ve tutuklulara jandarma ve gardiyanlarca saldırıldığı iddiası ise son derece kaygılandırıcıdır.
Eylemcilerin yaşamı bakımından geri dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaştığımız bu süreçte biz aşağıda imzası olanlar, ses duyurmak ve taleplerini dile getirmek için çarenin ölüm olmadığı bir ülkede yaşamak istediğimizi belirtiriz.
Bedenlerini tüketerek hak aramak zorunda kalan hükümlü ve tutukluların ölüme ilerlemekte olduğu her gün insanlığımızdan biraz daha kaybettiğimizi düşünüyoruz. Daha fazla ölüm acısı yaşamamak için yetkilileri acilen mahpusların sağlık ve iyi hali için gerekli adımları atmak üzere sorumluluk almaya, cezaevlerindeki koşulları iyileştirmek üzere adım atmaya ve devletin uymakla yükümlü olmayı onayladığı uluslararası sözleşmeler zemininde temel hak ve özgürlükleri esas alan, diyaloğa açık bir yaklaşımla talepleri değerlendirerek çözüme kavuşturmaya davet ediyoruz.”
İmzacı isimler şöyle:
Adnan Aktaş
Adnan Şahin
Ahu Karasulu
Ahmet Bülent Özer
Akif Karapınar
Ali Bilge
Alice von Bieberstein
Ali Karakoç
Ali Küçük
Ali Lütfü Gençay Yüğnük
Aliye Karabük Kovanlıkaya
Alper Açık
Anıl Duman
Aslı Erdoğan
Aslı Kayhan
Aslı Odman
Aslı Takanay
Atay Özgövde
Atilla Lök
Atilla Güney
Aydın Arı
Aydoğan Kars
Ayfer Saki
Ayla Kadiroğlu
Aynur Özuğurlu
Ayşe Berktay
Ayşe Erzan
Ayşe Gözen
Ayşe Yıldırım
Ayşegül Devecioğlu
Ayşegül Tözeren
Ayşegül İyidoğan
Ayşen Uysal
Ayten Ar
Bahadır Altan
Banu Can
Baskın Oran
Başak Demir
Bediz Yılmaz
Begüm Başdaş
Begüm Özden Fırat
Behlül Çalışkan
Berfin Azdal
Betül Taylan
Betül Yarar
Beyza Üstün
Bircan Şahin
Buket Türkmen
Burcu Konakçı
Burcu Şahinli
Bülent Şık
Can Candan
Canani Kaygusuz
Celalettin Can
Cem Özatalay
Cemal Demirok
Cemil Akıllı
Ceren Özselçuk
Ceren Sözeri
Cihangir İslam
Çağatay Yağcı
Çağhan Kızıl
Çağla Aykaç
Çağla Demir
Çağlar Dölek
Çavlan Erengezgin
Çiğdem Demircan-Simon
Çiğdem Ergen
Çiğdem Şimşek
Damla Gürkan
Damla Karaman
Demet İslambay
Demir Küçükaydın
Deniz Koloğlu
Deniz Yonucu
Derya Akdemir
Derya Keskin
Dilan Salık
Dilek Gökçin
Dilek Hattatoğlu
Dilşa Deniz
Doğan Taşkıran
Ebru Aykut
Ebru Ergün
Emek Göksu Durmuşoğlu
Emre Tansu Keten
Engin Sustam
Ercan Zincir
Erdoğan Boz
Eren Can
Erhan Yalcindağ
Esra Arsan
Esra Mungan
Evrim Durmaz
Evrim Karakaş
Eylem Şevik
Fatin Kanat
Fatma Mefküre Budak
Fehim Işık
Feray Mertoğlu
Ferhat Tunç
Feride Aksu Tanık
Feryal Saygılıgil
Feyha Karslı
Fidan Eroğlu
Filiz Karakuş
Füsun Erdoğan
Füsun Ertuğ
Füsun Üstel
Galip Deniz Altınay
Gazi Çağlar
Gençay Gürsoy
Göksel N. Demirer
Gönül Sevindir
Gözde Aytemur
Gül Doğan
Gül Köksal
Gül Yılmaz
Gülay Bulut
Gülay Kılıçaslan
Gülengül Altıntaş
Gülsüm Nazlıoğlu
Güliz Sağlam
Gürhan Ertür
Gürkan Develi
Güven Bakırezer
Habibe Güneş
Hacer Ansal
Hacer Çekiç
Hakan Tahmaz
Hakkı Atıl
Halil İbrahim Yenigün
Halil Salık
Halis Yerlikaya
Haluk Kaya
Haluk Tekeli
Hamide Koyukan
Hanife Aliefendioğlu
Harun Turgan
Hasan Kayım
Hasip Kaplan
Hatice Altınışık
Hekim Coşkun
H. Neşe Özgen
Hülya Dinçer
Hülya Doğan
Hülya Kendir
Hülya Öztoprak
Hülya Uluğtürken
Hüseyin Kaya
Işıl Ünal
İbrahim Akın
İmdat Balkoca
İncilay Erdoğan
İrfan Açıkgöz
İrfan Eroğlu
İzzet Pembeci
Janroj Yılmaz Keles
Kaan Ağartan
Kaan Evren Basaran
Kamuran Akın
Kayuş Çalıkman Gavrilof
Kemal Özkiraz
Kenan Ağbulut
Kıvanç Ersoy
Kıvılcım İlbaşı
Korkut Akın
Kumru Toktamis
Kuvvet Lordoğlu
Lale Bakırezer
Latife Akyüz
Latife Demirci Kahya
Lütfiye Bozdağ
Mahmut Emin Avcı
Maya Arakon
Mebuse Tekay
Mehmet Anıl
Mehmet Genç
Mehmet Rauf Kesici
Mehmet Tursun
Mehtap Doğan
Melih Kırlıdoğ
Meliha Öztoprak
Meral Camcı
Meriç Eyüboğlu
Meryem Koray
Mete Çetik
Mevlüt Ülgen
Mine Gencel Bek
Mizgin Aksu
M. Oğuz Sinemillioğlu
Mukaddes Erdoğdu Çelik
Murat Çelikkan
Murat Yıkılmaz
Mustafa Paçal
Mustafa Karakuş
Mustafa Şener
Mustafa Kerem Yüksel
Muzaffer Erdoğdu
Muzaffer Kaya
Nazan Üstündağ
Nazar Büyüm
Nazmi Karataş
Nazmiye Özen
Necmiye Alpay
Nejla Kurul
Nergis Perçinel
Nesrin Aslan
Nesrin Nas
Nesteren Davutoğlu
Nihat Bulut
Nihat Koçyiğit
Nilgün Doğançay
Nilgün Toker
Nimet Tanrıkulu
Noemi-Levy Aksu
Nuray Bayraktar
Nuray Türkmen
Nurcan Baysal
Oktay Etiman
Olcay Kunal
Olga S. Hünler
Onur Aytaç
Onur Hamzaoğlu
Orhan Silier
Oya Baydar
Oya Öznur
Ozan Devrim Yay
Ozan Çağlayan
Ömer Faruk Yekdeş
Özlem Dalkıran
Özlem Gül
Özlem Özkan
Özlem Şen
Özgül Saki
Özgür Müftüoğlu
Öznur Subaşı
Pınar Kılıçer
Pınar Önen
Ramazan Aksoy
Ramazan Kurt
Rojda Zaman
Ruşen Işık
Sarah Caunes
Sarp Balcı
Seçkin Özsoy
Seçkin Sertdemir
Sefa Feza Arslan
Seher Kalkan
Selda Somuncuoğlu
Selim Temo
Selime Güzelsarı
Selin Pelek
Sema Koç
Semih Bilgen
Semra Somersan
Sena Duygu Topçu
Serdar Başçetin
Sevda Çetinkaya
Sevil Cakır Kılınçoğlu
Sevgi Doğan
Sevgi Sezer
Sevinç Altan
Sezen Yılmaz
Sibel Özbudun
Sibel Perçinel
Simten Coşar
Sinem Öztürk
Suat Bozkurt
Suzan Yazıcı
Süleyman Eryılmaz
Süreyya Karacabey
Şamil Altan
Şanar Yurdatapan
Şebnem Oğuz
Şebnem Korur Fincancı
Şefika Gürbüz
Şehbal Şenyurt Arınlı
Şenel Altan
Şemsa Özar
Şengül Yüksel
Şeref Kavak
Şerife Ceren Uysal
Şeyhmus Gökalp
Şöhret Baltaş
Şükran Şakir
Şükriye Ercan
Tarık Ziya Ekinci
Tebessüm Yılmaz
Temel Demirer
Tezcan Durna
Tuğba Öcal
Tuna Altınel
Tunç Kurtoğlu
Turap Günay
Turgay Şahin
Turhan Ata
Uğur Kara
Ulaş Yılmaz
Ulrike Flader
Ümit Ateş
Ümit Biçer
Ümit Örten
Vedat Toprak
Vedia Yeşim Bayanoğlu
Veli Deniz
Verda İrtiş
Veysel Karaüzüm
Veysi Altıntaş
Yasemin Ahi
Yasemin Bektaş
Yasemin Karaca
Yasemin S. Öz
Yasemin Özgün
Yavuz Demirbaş
Yeter Göksu
Yonca Demir
Yudit Namer
Yurdusev Özsökmenle
Yücel Demirer
Yüksel Selek
Z. Gizem Sayın
Zehra Şenoğuz
Zana Bilen
Zelal Ekinci
Zerrin Kurtoğlu
Zerrin Taşpınar
Zeynel A.Çelebi
Zeynep Alpar
Zeynep Gönen
Zeynep Kıvılcım
Zeynep Savaşçın
Zeynep Tanbay
Zeynep Tül Akbal Süalp
Zinar Ardil
Ziya Halis
Ziya Sümer
Ziynet Özçelik
Züleyha Gülüm