Açlık grevinin 73. gününde Nuriye Gülmen ve Semih Akça'dan çağrı

KHK ile işinden uzaklaştırılan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevi 73. gününe girdi. Nuriye Gülmen ve Semih Akça, bugün için #AçlığaSesVer çağrısı yaptı.

“Anadolu'nun her yanını sarsın açlığın sesi. Sarsın ki artık açlığın değil, adaletin kelimeleriyle konuşalım” diyen Gülmen'in açlık grevinin 73. gününde, gevcilerin taleplerinin karşılanmasını isteyenler maskelerle en yakın alana çıkacak.

Akça ve Gülmen'in grevine tiyatrolardan da destek geldi. Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun çağrısıyla Kadıköy NHKM'de acil bir toplantı yapıldı.

Tiyatrolardan çağrı

Toplantı sonrası alınan kararla birlikte bugünden itibaren tüm tiyatrolar oyun bitiminde seyircilerine Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın taleplerini ve süreci özetleyen bir bildiri okuyacak.

"#NuriyeVeSemihYaşasın", "#İstanbulSesVer" yazan dövizlerin de yer aldığı fotoğraf ve videolar oyunların bitiminde 22.00-22.30 arasında sosyal medya hesaplarından "Haklı Talepleri Kabul Edilsin!" içeriğiyle ve bu etiketlerle paylaşılacak.

Polis izleyip gitti

Ankara'da Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önündeki direniş defalarca kez polis tacizine uğramıştı. İki grevcinin ve onlarla dayanışmak için alanda bulunanlara saldıran polis alandaki bankları kaldırmış, çiçekleri ateşe atmıştı. Özakça'nın annesi de dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alınmıştı. Dün gece ise polis alana gelip bir süre sonra izleyerek gitti.