Açlık grevinden ilk fotoğraf!..

Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde KCK davasından tutuklu bulunan ve açlık grevine 34'üncü gününde katılan BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın cezaevinde açlık grevindeyken çektirdiği bir fotoğrafı ile mektubunu BDP genel merkezi basına gönderdi.

Faysal Sarıyıldız gönderdiği mektubunda ise, Kürt siyasi tutsaklarının Kürt sorununun çözümünde kilit öneme sahip meşru iki temel taleple 12 Eylül'de süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladıklarını belirterek özetle şunları yazdı:

"Eyleme, onu yakından izleyenler açısından azaba dönüşmeye başladığı bir aşama olan 34'üncü günde dahil oldum. Söz konusu aşama, kilo kayıplarının bedende belirginleştiği, tenlerin saman kağıdı rengine büründüğü, avurtların içe çöktüğü, göz çukurlarının derinleştiği ancak anlam gücü, moral ve bilincin direnenler şahsında zirvede seyrettiği bir zamana tekabül ediyor.

Bugün itibariyle arkadaşlar 63'üncü günündeler, ben ise açlık grevi eyleminin 31'inci günündeyim. Yani ben başlarken onların bulunduğu yere yakın bir yerde, onlarsa kimisinin bedeninde belki artık onulmaz tahribatların başladığı yerde. Dijwar, Mahir ve Dr. Cihan arkadaşlar artık sıvı alamıyorlar.

Dijwar 74 kilo ile başladığı eylemden şu an 59 kiloya düşmüş. Bize refakat eden arkadaş doğal otoritesini kullanarak onlara nerdeyse zorla sıvı aldırıyor. 53 kiloya düşen Dr. Cihan arkadaş biyolojik realiteye karşı amansız dirense de duyma ve görme duyuları her geçen gün biraz daha zayıflıyor. Onların yaşam kaynağı da, suyu da, ekmeği de halkın sahiplenmesi olacaktır. Sahiplenmek, despot sistemin rahatını kaçırmak, değişime zorlamak her alandaki direniş saflarında yer almakla olur."