Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen için ceza ve tahliye kararı

OHAL döneminde KHK ile ihraç edildiği işine dönebilmek için 269 gündür açlık grevinde olan eğitimcilerden Nuriye Gülmen'in tahliyesine karar verildi.

193 gündür tutuklu olan Gülmen, "terör örgütü üyeliği" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi ve ceza miktarını göz önünde bulundurduğu Gülmen'in, yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine hükmetti.

Mahkeme Semih Özakça ile Acun Karadağ'ın ise tüm suçlamalardan beraatine karar verdi.

Kararın ardından Semih Özakça, "Nuriye Hoca'yı oradan aldık. 'Kazanacağız' demiştik, kazandık. Mahkumiyet ya da beraat kararı bizim için önemli değil, biz halkın kararına bakarız" dedi.

Numune Hastanesi'nin tutuklu koğuşunda tutulan Gülmen'in, Pazartesi günü görülen beşinci duruşmada savcının tahliye talebine rağmen mahkeme, "tutukluluk halinin devamına" karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Semih Özakça ve Acun Karadağ ise geçen ay adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın "DHKP-C üyesi" olduklarını ve açlık grevi eylemlerinin de bu örgüt tarafından desteklendiğini söylemişti.

Bugünkü duruşmada sanıkların son sözleri ise şöyle oldu:

Semih Özakça: Benim son sözüm var ama o son sözün zamanı gelmedi. O son sözü söylemek için kelimeler, cümleler mevcut değil. Şu anda son söz söyleyecek olan siz olacaksınız.

Nuriye Gülmen: Biz direnişine gözümüz gibi, yüreğimiz gibi bakıyoruz. Öyle de bakmaya devam edeceğiz. Son sözlerim de yaşasın açlık grevi direnişimiz.