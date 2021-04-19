Açlık grevindeki Rus muhalif lider Navalni, hapishane hastanesine kaldırıldı

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni, 20 günlük açlık grevinin uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesinin ardından hapishane hastanesine sevk edildi. Açıklamayı hapishane yönetimi ve Navalni'nin avukatı yaptı.

Hapishane yönetimi, 44 yaşındaki Rus muhalifin bölgesel hapishane hastanesine kaldırıldığını, durumunun "tatmin edici" olduğunu ve kendi isteğiyle Navalni'ye "vitamin tedavisi" yapıldığını açıkladı.

Bir haftadır Navalni ile erişim sağlayamayan destekçileri, Navalni'nin sağlığı konusunda kötü haber almaya hazırlanmış olduklarını söylüyorlardı. Destekçiler bu hafta sonunda Rusya çapında kitlesel gösteriler yapmaya hazırlanırken, Rus yetkililer bu gösterilerin yasadışı sayılacağını açıkladı.

Washington'dan Rusya'ya uyarı

Navalni gelişmesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta Rusya'ya sert ekonomik yaptırımlar getirmesinden ve Çekya'nın cumartesi günü casusluk suçlamasıyla 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Rusya'yı daha da yalnızlaştırmıştı.

Washington yönetimi ise Navalni'nin Rusya'daki hapishanede ölmesi halinde Moskova yönetiminin bunun sonuçlarına hazır olması konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan ve Moskova'ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalni gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle 31 Mart'ta açlık grevine başlamıştı.

Rusya'nın Vladimir bölgesindeki bir cezaevinde tutulan Navalni'nin açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleştiği açıklanmıştı.