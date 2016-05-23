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Açlık grevindeki maden işçilerinden 15'i hastaneye kaldırıldı

Açlık grevine devam eden 70 maden işçisi eylemin 5.gününde

23 Mayıs 2016 19:07

Zonguldak’ta, 4 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakan maden işçilerinin geçen Çarşamba akşamı başlattıkları kömür ocağından çıkmama ve açlık grevi eylemi sürüyor. Eylemin 5’inci gününde 15 işçi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, 70 işçi eylemini sürdürüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kilimli İlçesi Gelik Beldesi’nde faaliyet gösteren Deka Madencilik A.Ş. ve bu şirkete bağlı Balçın Madencilik’te çalışan 245 maden işçisi, geçen 4 Nisan’da iş bıraktı.

13 Nisan’da ise şirkete 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasıyla yürütülen soruşturması kapsamında kayyum atandı. Sonraki süreçte çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan işçilerden 85’i, geçen Çarşamba akşamı maden ocağına girerek dışarıya çıkmama eylemi başlattı. Eylemlerinden bir gün sonra açlık grevine de başlayan işçilerden 7’si ikinci günde, 3’ü de üçüncü günde rahatsızlandı. Dün de 5 işçi rahatsızlanarak arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Hastanede tedavi edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Açlık grevinden sonra toplam 15 işçi rahatsızlıkları nedeniyle ocaktan çıkarken, 70 işçi yer altındaki eylemlerini sürdürüyor. İşçilerin, maaşlarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledikleri belirtildi. Maden ocağındaki işçilerin aileleri de ocak girişindeki yolda endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Önlem alan polisler, aileler ve destek için gelen diğer işçilerin ocak önüne girişlerine izin vermiyor.

 

Kömür satılarak madencilerin maaşları ödenecek


Maden şirketine atanan kayyumheyeti bugün sabah saatlerinde İl EmniyetMüdürlüğü’ne giderek soruşturma hakkında bilgi aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan kayyum heyeti, en son kayyum atanan Erba Madencilik’te satışa hazır tespit edilen 5 bin ton kömürün satılarak işçilerin maaşlarını ödemeyi planladıklarını söylediler.

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