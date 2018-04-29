Açlık grevindeki Kemal Gün'ün talebi kabul oldu

Tunceli'de bir hava harekâtı sırasında öldürülen oğlunun kemiklerinin kendisine verilmesi için 83 gündür açlık grevi yapan Kemal Gün'ün talebinin kabul edildiği bildiriliyor.

Kemal Gün'ün avukatı Engin Gökoğlu, kemiklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Tunceli'ye gönderilmekte olduğunu, ardından Gün'e teslim edileceğini söyledi. Ancak Kemal Gün'ün kemikler eline ulaşana kadar açlık grevi yapmakta kararlı olduğunu açıkladı.

Kemal Gün'ün oğlu Murat Gün, Tunceli'de 7 Kasım 2016 tarihindeki hava harekatında Ced Deresi yakınlarındaki bir sığınakta ölen ve DHKP-C'li olduğu oldukları belirtilen 11 kişi arasında yer alıyordu.

70 yaşındaki Kemal Gün, oğluna bir mezar yapabilmek için yetkililerden, yanmış olması nedeniyle kimlik tespiti yapılamayan ama oğlunun olduğunu söylediği kemikleri istiyordu.

Kemal Gün, Salı günü BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Bir mezar hakkımız var ise, onu bize reva görmesinler, çocuğumun bir tek kemiği de olsa verilsin bana, götüreyim bir mezar hakkım olsun" demişti.

Kemal Gün'ün avukatlarından Oya Aslan dün sorularımızı yanıtlarken, Murat Gün'ün hayatını kaybettiği hava operasyonu sırasında, örgütün açıklamasına göre 11 kişinin öldüğünü söyledi. Oya Aslan süreci şu şekilde anlattı:

"5 kişiye ait cesetlerin bazı parçaları bulundu. Bir kısmının koluna, bir kısmının ayağına, bir kısmının kafatasına erişildi. Şu an kimlik tespiti yapılabilen 2 kişi bulunmakta, diğer 3 kişinin kimlik tespiti yapılamadı. 6 kişinin cenazesine erişilemedi. Biz cenazelerin alınması ve teslim edilmesi amacıyla orada kazı yapılmasını talep ettik."

Oya Aslan, Şubat ayında yapılan kazıda en küçüğü 2 santimetre, en büyüğü 12 santimetre büyüklüğünde 165 kemiğe erişildiğini açıkladı.

Avukatları Kemal Gün'ün kazıya katıldığını ve kemikleri kendi elleriyle çıkardığını, kazı yapılan yerin mezar kabul edilmesi talebinin 'güvenlik bölgesi olduğu' gerekçesiyle kabul edilmediğini anlattı.

Bugün Kemal Gün'ün avukatları, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım ve CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder'den oluşan bir heyet, Tunceli İl Başsavcılığı ve Valiliği ile görüştü.

Kemal Gün'ün avukatı Engin Gökoğlu, kemiklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Tunceli'ye gelmekte olduğunu, ardından Kemal Gün'e teslim edileceğini anlattı:

"Başsavcılık ve Valilik naaşa ait bulguların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Tunceli'ye kargoyla yollandığını, buraya ulaşmasının ardından Tunceli Belediyesi tarafından Kemal Gün'e teslim edileceğini ve Kemal Gün'ün istediği mezarlığa gömebileceğini söyledi."

Engin Gökoğlu, Kemal Gün'ün çok mutlu olduğunu, ancak kemikler eline ulaşana kadar açlık grevini sürmeye kararlı olduğunu açıkladı.

Kemiklerin şu an kargoda olduğunu ancak kendilerine ne zaman ulaşacağına ilişkin net bilgi verilmediğini söyleyen Gökoğlu, "Süreci hızlandırmak için girişimlerimiz sürüyor" dedi.

Avukatlarından Oya Aslan Kemal Gün'de duyma ve görme bozuklukları baş gösterdiğini ve halsizlik yaşadığını söyledi.