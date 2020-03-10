Açlık grevindeki ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üç avukat eyleme ara verdi, dört hukukçu devam edecek

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre açlık grevindeki Çağdaş Hukukçular Derneği'nin tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay, 3 Şubat'tan bu yana sürdürdükleri eylemlerine ara verdi. Açlık grevindeki diğer tutuklu avukatlar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Oya Arslan ve Aytaç Ünsal ise açlık grevi eylemlerine süresiz ve dönüşümsüz olarak devam edecek.

2017 yılının Kasım ayında tutuklanan avukatlara, toplamda 159 yıl hapis cezası verilmişti. Avukatlar, adil yargılanma haklarının yok sayıldığını belirterek açlık grevi eylemine başlamıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 159 yıllık cezanın 141'inin onanmasını talep etti

ÇHD üyesi avukatlara 20 Mart 2019'daki duruşmada verilen 159 yıllık hapis cezası, 15 Ekim 2019'da istinaf tarafından da onanmıştı. Yargıtay'a taşınan kararla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan tebliğnamde, 159 yıllık cezanın 141'inin onanması istenmişti. Başsavcılık, "Örgüt kurma ve yönetme" suçlamasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Barkın Timtik hakkındaki kararın bozulmasını isteyerek, dosyadaki delillerin yeterli olmadığını ve "Örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu avukatlar hakkında onama kararı istediği cezalar şöyle:

Özgür Yılmaz: Örgüt üyeliği suçundan 13,5 yıl

Ebru Timtik: Örgüt üyeliği suçundan 13,5 yıl

Behiç Aşçı, Şükriye Erden: Örgüt üyeliği suçundan 12 yıl

Selçuk Kozağaçlı: Örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 15 ay

Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten: Örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay

Aycan Çiçek, Naciye Demir: Örgüt üyeliği suçundan 9 yıl

Ezgi Çakır: Örgüt üyeliği suçundan 8 yıl

Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen: Örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay

Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir: Örgüte yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün