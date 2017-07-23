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Açlık grevinde 137'nci gün: Destek eylemine polis müdahale etti, 47 kişi gözaltında!

“Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilsin”

23 Temmuz 2017 17:10

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevinin 137’inci gününde, Nuriye ve Semih İçin Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla destek amaçlı yapılan eyleme polis müdahale etti, şu ana kadar 47 kişi gözaltına alındı.

“Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilsin” pankartı açarak Güvenpark’tan Yüksel Caddesi’ne yürümek isteyen gruba polis saldırdı. Güvenpark’ta ve Ziyagökalp Caddesi üzerinde çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı. 

'Kolu Kırıldı' iddiası

Biber gazlı müdahalede çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi. Ayrıca polisin sert müdahalesi sonucu bir eylemcinin kolunun kırıldığı öğrenildi.

Eylemin kanunsuz olduğunu anons eden polis ekipleri, eylemcilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayarak Yüksel Caddesi’nde toplanan gruba TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi. Saat 12.30’da başlayan olaylar neticesinde şu ana kadar 22’si kadın olmak üzere toplam 47 kişi gözaltına alındı. 

 

Nuriye ve Semih İçin Dayanışma Platformu’nun çağrısı ile İstanbul’dan Ankara’ya gitmek isteyen hukukçu ve insan hakları savunucularının araçları dün polisler tarafından bağlanmış, eylem bugüne ertelenmişti. Bugün de İstanbul’dan yola çıkan otobüslerin Ankara’ya girişine izin verilmedi ve otobüste bulunanların kimlikleri alıkonularak otobüsler Bolu’ya götürüldü.

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