Açlığa karşı erken uyarı sistemi

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) uyarıyor: Kuzey Nijerya'da 400 bin çocuk aç! Durumun son derece dramatik boyutlara ulaştığını söyleyen UNICEF İcra Diröktörü Anthony Lake, bölgeye acilen yardım ulaştırılmaması halinde, her beş çocuktan birinin öleceğini belirtiyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde yaşayan insanlar bir yandan kuraklık ve doğal felaketlerden kaynaklanan açlıkla mücadele ederken, diğer yandan da Boko Haram'ın eylemleri nedeniyle zor durumda. Binlerce insan, terör tehlikesi nedeniyle daha güvenli bölgelere kaçmaya çalışıyor.

Etiyopya'da da felaket kapıda

Kıtanın doğusundaki Etiyopya'da da durum vahim. Gıda sıkıntısının yanı sıra insanlar ve havyanlar için su sıkıntısı da had safhada. Zira su kaynaklarının büyük bölümü kurumuş durumda. Piyasada çok az miktarda bulunan tahıl ise altın değerinde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), "Etiyopya'da büyük bir insanî felaketin kapıda olduğu" uyarısında bulunuyor: Hâlihazırda 10 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı var. Eğer kuraklık devam ederse, bu sayı daha da artacak.

FAO'dan Neil Marsland "Açlık felaketi patlak vermeden önce tüm dünyayı uyarmaya çalışıyoruz. Çünkü açlık felaketi başladıktan sonra yapılan yardımlar genelde bir işe yaramıyor" diyor. Marsland, bu erken uyarı sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için piyasadaki fiyat hareketleri, tarım alanlarındaki çekirge istilaları ve hayvan hastalıkları gibi bir dizi gelişmeyi sürekli takip ettiklerini kaydediyor.

Uyarılar dikkate alınmıyor

Bu veriler ışığında beş kademeli bir alarm sistemi oluşturuldu. En üst kademede "açlık krizi" yer alıyor. Bir ülkede halkın yüzde 30'u açlık çekiyor ve her gün 10 bin kişiden ikisi açlıktan ölüyorsa o zaman "kırmızı alarm" veriliyor. Bu durumda FAO, işbirliği yaptığı uluslararası kuruluşlara ve zengin ülkelere yardım çağrısı yapıyor.

Ancak bazen bu uyarıların dikkate alınmadığını vurgulayan Neil Marsland şu güncel örneği veriyor: "2011'de Somali'de başgösteren açlıkta, biz çok önceden ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde uyardık. Ama maalesef hiçbir şey yapılmadı. Ancak kriz zirveye ulaşınca harekete geçildi ama artık çok geç kalınmıştı. Çünkü yaklaşık 260 bin kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti."

BM Gıda ve Tarım Örgütü, uyarılarını, somut önlem önerileriyle birlikte yayınlıyor. Hatta kendi imkanlarıyla bazı basit tedbirleri uygulamaya da koyuyor. Örneğin bu yıl Somali'de etkili olan iklimsel fenomen "El Nino" nedeniyle Shebelle Nehri'nin taşabileceği tahmin edildi ve oluşturulan bentlerle selin etkisi azaltılmaya çalışıldı.

İngiltere merkezli çocuklara yardım örgütü "Save the Children" yetkililerinden Fiona McSheehy de yardımların gecikmesinden şikayet ediyor ve ekliyor: "Hükümetler ve donör kuruluşlar, harekete geçmek için halkın ciddi şekilde eziyet çekmesini bekliyor. Bu tutum, işi savsaklamaktan başka bir şey değil."

© Deutsche Welle Türkçe

Friederike Müller-Jung