Acıpayam'da ByLock'tan 8 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'ndeki FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 8\'i tutuklandı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları öne sürülen 22 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8\'i tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği diğer zanlıları ise 10\'u adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bıraktı.