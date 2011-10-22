'Acının rengi olmaz' pankartı açtılar



T24 - Hakkari’de şehit düşen A.Gücü taraftarı Yunus Yılmaz’ın cenaze törenine katılan Beşiktaşlılar "Acının rengi olmaz" pankartı açtı.





Türk futbolunda Ankaragücü ile Beşiktaş hep kavgalarla anıldı, iki kulüp arasındaki husumet sürekli saha içi ve saha dışı olaylarla kendini gösterdi. Ancak Hakkari’de hain saldırıya uğrayan şehitler arasında bir Ankaragücü taraftarı vardı.



Milliyet gazetesinde yer alan haber göre, Yunus Yılmaz’ın cenaze töreninde ise kötü ve acılı günde Türkiye’nin nasıl tek vücut, tek yürek olduğunu gösteren bir hareket yaşandı. Siyah-Beyazlı bir grup taraftar vatan için canını veren Yılmaz’ın cenaze törenine katıldı ve açtığı pankart hem çok duygusal, hem de anlamlıydı.

ÇARŞI açtığı “Acının rengi olmaz” pankartıyla ibret alınacak bir davranış örneği gösterdi. A.Gücü taraftar grubu, acılarını paylaşan herkese teşekkür ederken ÇARŞI’nın sitesinde de bu anlamlı davranışa övgü vardı.







Taraftar ne dedi* Bize yakışanı yaptık, şehidimiz için oradaydık

* Acının rengi Kırmızı-Beyaz

* Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

* Bu savaşa Fenerlisi, Bursalısı Beşiktaşlısı gerekirse omuz omuza girer.

* Şehit A.Gücü’nün veya Beşiktaş’ın değil Türkiye’nin şehididir. Oraya Beşiktaşlı veya Ankaragüçlü olduğumuz için değil, bu vatanın evlatları olduğumuz için gitmek hepimizin görevi zaten.









