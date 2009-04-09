Acınacak halde

Farklı giyim tarzları, saç modelleri ve yaptıklarıyla her zaman ilgi çekmeyi başaran Bayan Beckham yine herkesi şaşırtmayı başardı.



Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın eşi ve eski "Baharat Kızlar" grubunun üyesi olarak tanınan Victoria Beckham, bu kez giydiği vatkalı ceketiyle yabancı basınının ilgi odağı oluverdi.



Siyah deri ceketiyle hayli ilginç görünen Bayan Becham'a yabancı basının tepkisi çok acımasızca oldu. Bir anda oldukça kilo kaybeden Victoria'nın vücuduna oranla kafasının büyük kaldığı bakın nasıl ifade edildi.

