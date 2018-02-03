'Açım aç' diye bağırıp Erdoğan posterini indiren kişi gözaltına alındı

Bolu'da işsiz olduğu belirtilen bir kişi 'açım aç' diye bağırdıktan sonra belediye binasının çatısına çıktı. Belediyenin dış cephesinde asılı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterini indiren kişi gözaltın alındı.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Bolu Belediyesi’nin çatısına çıkan ve işsiz olduğu belirtilen Nihat Yıldıran, “Açım aç” diye bağırdıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin bağlarını kesti.

Medya14'te yer alan habere göre, Yıldıran aşağıdan seyreden halka da Erdoğan posterinin yanındaki Atatürk posterini kast ederek, “Atamın posterine bir zarar veriyor muyum? Atama saygım sonsuz” diye bağırdı.

Bu sırada poster iplerinden kurtulurken güvenlik güçleri belediye binasına girdi.

Gözaltın alınanan Nihat Yıldıran daha sonra polis merkezine götürüldü.