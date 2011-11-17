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Ekonomi

Açılışta Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kaybetti LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A)

17 Kasım 2011 12:13

-Açılışta Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kaybetti LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 17.11.2011 - Avrupa borsaları, Avrupa'nın borç krizinin yarattığı endişelerle değer kaybetti.   Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,50 (27,30 puan) değer kaybederek 5.481,72 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,63 azalarak 5.875,86 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,39 azalarak 3.052,94 puan oldu. Avrupa'da dün borsaların seyri karışıktı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,15 değer kaybederek 5.509,02 puandan ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,33 azalarak 5,913,36 puandan günü tamamlamıştı. Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi ise yüzde 0,52 artarak 3,064,90 puana çıkmıştı.

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